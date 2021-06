Jair Bolsonaro ratificó la realización de la Copa América en Brasil

“No hay nada seguro, quiero decirlo de forma bien clara. Estamos en medio del proceso, pero no eludiremos una petición si podemos atenderla“, aseguraba este jueves Luiz Eduardo Ramos, ministro de la Presidencia de Brasil.

Junto a lo anterior, desde el país carioca decidieron cerrar las fronteras parcialmente para los extranjeros, con el fin de que no se siga extendiendo el coronavirus en la nación, la cual ha causando miles y miles de muertes.

Sin embargo, durante este martes el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ratificó que la Copa América se disputará en aquel país, tal como lo había anunciado la Conmebol durante este lunes.

Las sedes del certamen serán: Brasilia, Río de Janeiro, Mato Grosso do Soul, Goiás y también podría sumarse Florianapolis.

Cabe consignar que el anuncio efectuado por el Mandatario fue realizado el conjunto con el Ministerio de Salud, debido a todas las medidas que se tendrán que tomar por la pandemia.

Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O 🇧🇷 que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público.

— Ministro Luiz Ramos (@MinLuizRamos) June 1, 2021