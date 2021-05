Alejandro Tabilo tras su segunda victoria en la qualy de Roland Garros: “Quedé con muy buenas sensaciones”

Alejandro Tabilo vive un momento dulce en París. A diferencia del año pasado, cuando una peritonitis le impidió jugar las clasificaciones de Roland Garros, en esta temporada el chileno 166° del ránking ATP ya pudo jugar esa instancia, y este miércoles 26 de mayo se instaló en la definición de la qualy del Grand Slam francés y avanzó a la ronda final por el cupo en el cuadro principal, gracias a la victoria ante el indio Sumit Nagal (143°) por 6-3 y 6-3..

“Quedé con muy buenas sensaciones, más considerando lo que me pasó el año pasado. Me siento feliz de estar compitiendo acá. Jugué un gran tenis hoy. El de ayer fue un partido muy duro (con el australiano Matthew Ebden, 229°, al que derrotó en tres sets por parciales de 4-6, 6-3 y 6-4), me costó cerrarlo, pero ahora me solté mucho más y fui un poquito más agresivo. Estuve muy bien en la orden táctica de cómo desenvolverme y no le di chances de hacer su juego. Saqué muy bien y eso me ayudó a controlar el partido”, comentó el número 2 de Chile en conversación con ADN TOP KIA desde París.

Ahora, el nacido en Canadá y número dos de Chile deberá esperar hasta el viernes para disputar el último duelo de la qualy frente ascendente español Carlos Alcaraz, 94° de la ATP.

“La meta e ilusión es entrar al cuadro. Hay que llevarlo partido a partido y punto a punto. En el próximo duelo hay que darlo todo y que se dé lo mejor, fijándose en los detalles chiquititos. Me falta un poco, como ahora en el segundo set cuando estuve 3/1 quiebre abajo. Hay que trabajarlo bien para preparar la última ronda”, cerró Alejandro Tabilo, quien busca disputar su segundo Grand Slam tras su debut en este tipo de torneos el año pasado en el Abierto de Australia.