Tamara Leonelli, tenimesista paralímpica y su clasificación a los JJ.OO.: “Ha sido lo más hermoso de mi vida”

En un nuevo episodio de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda dialogó con la deportista paralímpica de tenis de mesa Tamara Leonelli, quien está clasificada para la cita paralímpica que se desarrollará en Tokio del 24 agosto al 5 septembre.

La tenimesista conversó sobre su inicio en la actividad, su clasificación a los Juegos Paralímpicos y el desarrollo que ha tenido el deporte en el último tiempo.

Respecto de sus comienzo, contó que “estuve en siete deportes antes de llegar al tenis de mesa, entre ellos el lanzamiento de la bala, el tenis, el básquetbol y la natación”.

Y después de pasar por diferentes disciplinas, decidió convertirse en tenimesista.

“Me encanta este deporte. Las ganas de ser mejor es lo que más me enamora. Me hace superarme todos los días un poco más, y a la larga eso es lo que me gusta”.

Además, Tamara Leonelli mencionó la importancia de su madre en su vida deportiva.

“Ella me enseñó desde el comienzo cómo tenía que funcionar en base al deporte. Me lo inculcó desde muy chica. La garra que tengo es fruto de su crianza”.

Sobre el entrenamiento durante la cuarentena que ha realizado en su ciudad natal, Temuco, dijo que cuenta con un robot que dispara pelotas.

“Mi auspiciador me lo dio para que pudiera practicar pese a la pandemia de coronavirus. Movimos todo para poder instalarlo dentro de mi casa, considerando que en Temuco llueve casi todos los días… Mi mamá me tuvo que restringir el uso del robot, porque sino estaba todo el día en eso”.

En cuanto a la obtención del cupo para Tokio, manifestó que “fue increíble. La clasificación lo fue todo. Ha sido el momento más hermoso de mi vida, pese a lo complejo de este periodo. Pero apuesto a ir por lo mejor. Lo más importante es la actitud y estoy preparada ciento por ciento”.

Sobre el nuevo Centro de Alto Rendimiento Paralímpico que se está construyendo en el Estadio Nacional, la deportista comentó que “es un apoyo increíble para el deporte paralímpico. Todos lo merecemos. Estoy muy agradecida de que nos den esta oportunidad de crecer, pues el trabajo que hacemos a diario hace que esto se desarrolle más, que se pueda valorizar de mejor manera, que se dignifique y que no se provoque esa desigualdad entre el deporte convencional y el deporte paralímpico”.