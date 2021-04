Rafael Dudamel tras victoria de la “U” ante Unión Española: “Todavía estamos lejos de lo que somos capaces de hacer como equipo”

Al cierre de este lunes, Universidad de Chile ganó como local en Rancagua por 2-1 frente a Unión Española por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.

Tras el duelo, Rafael Dudamel se refirió a este anhelado triunfo. “Un equipo de fútbol es un estado de ánimo. En el segundo tiempo tuvimos una ráfaga de 15-20 minutos y pudimos hacernos el partido. Nos costó mucho la lectura y acomodarnos, pero poco a poco pudimos encontrarnos mejor”, señaló a TNT Sports.

“Este triunfo nos va a dar un respiro, tranquilidad y nos permite tomar confianza para que el plantel pueda jugar al nivel de sus capacidad, porque todavía estamos lejos de lo que somos capaces de hacer como equipo”, aseguró el entrenador de la “U”.

Con respecto a la polémica reunión en su casa, el DT venezolano afirmó que “siempre me haré cargo de los cuestionamientos desde lo futbolístico y lo extrafutbolístico también, lo he hecho en su momento. Yo me ocupo día a día por transmitir seguridad en lo que estamos haciendo que es lo que me corresponde”.

“Sabemos que la U tiene unas repercusiones distintas. Si no estamos preparados para aquello entonces estamos en el lugar equivocado. Es algo con lo que debemos saber convivir”, agregó el estratega azul.

Al finalizar, Dudamel adelantó lo que será el Superclásico ante Colo Colo el próximo domingo. “Previo a un clásico por supuesto que llegar antecedido de un triunfo te llena de mayor fortaleza. Sin duda que será un lindo partido porque ambos equipos han conformado un buen plantel para estar peleando arriba”, añadió.