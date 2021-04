Los apostadores dan como ganador a Everton sobre Colo Colo el domingo

Mucho morbo hay respecto del partido dominical entre Everton y Colo Colo, que se jugará desde las 15 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Y tal interés viene dado por la presencia en el equipo ruletero del defensa Julio Barroso, el “Almirante”, quien hasta la temporada anterior era uno de los estandartes del “Cacique” y tuvo que irse del Estadio Monumental pese a que el entrenador Gustavo Quinteros lo quería en el plantel 2021.

Julio Barroso, quien muchas veces fue capitán albo, sostuvo ayer en una entrevista con “Los Tenores” de Radio ADN que en Everton se siente “como si siempre hubiese estado acá, y esas cosas te suceden una en mil. No me equivoqué, porque me hace disfrutar el día a día y esas son cosas que uno necesita”.

Everton viene de empatar 1-1 en su visita a Palestino, mentras que Colo Colo perdió en el Monumental por 2-1 con O’Higgins. Antecedentes que explican el hecho de que en las apuestas en Betsson el favoritismo para quedarse con la victoria es para los viñamarinos, con un 38% de chances y una oferta de pago de 2.50.

Por su parte, el triunfo de Colo Colo se pronostica con un 33% de probabilidades, pagando una cuota de 2.85 por apuesta.