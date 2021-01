“Me cuesta creer que Blandi no haya hecho goles en Colo-Colo”: Hugo Tocalli se refirió al desempeño del delantero en el club chileno

Nicolás Blandi, llegó como uno de los grandes refuerzos de Colo Colo, sino que también del fútbol chileno, ya que su cartel de goleador en Argentina, específicamente en San Lorenzo, lo presentaban como una figura para el año 2020. Sin embargo, su sequía goleadora y las constantes lesiones que ha sufrido lo tienen casi fuera del elenco “popular”.

Sobre la actual situación del delantero argentino, Hugo Tocalli, extécnico del “cacique” y actual director deportivo de San Lorenzo, habló con radio Cooperativa sobre los rumores que vinculan al jugador como el primer refuerzo de Independiente de Avellaneda.

“Me cuesta creer que Blandi no ha podido jugar y hacer goles en Colo Colo. Realmente debe estar muy mal, porque uno conociéndolo y hasta teniéndolo en las prácticas, no se puede entender que no haya podido hacer goles y jugar“, dijo el estratega argentino.

Además, Tocalli aseguró que en el país trasandino lo tíldan como un artillero nato y por lo mismo, pese al mal momento que vive el delantero en Macul, lo pretenden varios clubes del torneo argentino, sobre eso señaló que “acá el concepto de toda la gente del fútbol es que Blandi es un goleador, por eso Falcioni quiso apenas asumió (en Independiente de Avellaneda) traerlo de vuelta al fútbol argentino”.

Por último, el exentrenador se refirió al mal momento que está viviendo Colo-Colo, quien está luchando por no descender a la Primera B y expresó que en el club chileno tiene que aparecer la garra y el corazón de los jugadores por la grandeza de la institución y agregó que “tiene jugadores de una calidad muy buena y que tienen la categoría de sacar a Colo Colo de esto”, concluyó.