Catalina Carrillo: No podemos luchar por la profesionalización, mientras otras pelean por condiciones mínimas

Ya está confirmado que el segundo equipo chileno clasificado a la Copa Libertadores Femenina 2020, saldrá de un partido único entre Colo-Colo y Universidad de Chile.

La delantera de Universidad de Chile, Catalina Carrillo dialogó con el programa Mujeres al Deporte, de Radio ADN. Carrillo manifiesta que, si bien no lograron el título, fue un año de mucha ganancia para el plantel. “Eso es lo lindo del fútbol, a pesar de que uno pierda, siempre se aprende. Más allá del resultado deportivo, lo que ganamos como personas con el fútbol fue mucho más grande”. La atacante agrega que “me gusta mucho ser parte de esto, me siento muy cómoda y tranquila. Estoy feliz de estar aquí”, expresa.

Sin embargo, la jugadora es clara. “Quedamos tranquilas, pero no conformes. Hay que seguir trabajando para que nuestros sueños se cumplan, que en este caso es clasificar a la Copa Libertadores Femenina, algo que sería histórico para el club”, apunta.

Carrillo está satisfecha con el trabajo del plantel, pero asegura que no se pueden confiar. “Estamos trabajando bien, pero no hay que soltarlo. Tenemos que seguir como lo estábamos haciendo en cuanto a lo futbolístico, físico y psicológico. Están las herramientas y debemos trabajar entre nosotras y no soltar lo que hemos generado”, afirma la futbolista de 22 años.

La exjugadora de Santiago Morning se refirió también a las consecuencias de la pandemia en el fútbol femenino. “Este año iba a ser una apuesta súper grande. El campeonato había partido muy bien y la pandemia viene a frenar todo, partiendo por los presupuestos. Había clubes que no tenían los medios, cuerpos técnicos enviados al Seguro de Cesantía y compañeras que quedaron en un abandono institucional tremendo. Esto hace que todo retroceda mucho”, comenta la atacante.

Carrillo complementa que, “si bien hay instituciones que están trabajando bien, como la U, Colo-Colo y Santiago Morning, no pueden ser las únicas que estén trabajando así, ¿qué pasa con el resto? No se puede olvidar a las compañeras de la segunda división que siguen inactivas”, agrega.

La jugadora dice que “son cosas que se olvidan porque empezamos a salir en la tele, jugamos partidos televisados, y está bien, es a lo que hay que apuntar, pero no podemos estar luchando por la profesionalización, mientras otras están peleando por condiciones mínimas para realizar la actividad. Emparejemos la cancha, es la única manera de obtener mejores resultados”, cierra Carrillo.

Con respecto al proceso constituyente en nuestro país, la futbolista comenta que “los deportistas somos movilizadores sociales. Hay gente a quienes no les gusta que se diga que el fútbol es político, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que usar la tribuna que tenemos porque es necesario concientizar y ser consecuente con lo que se dice y se hace.