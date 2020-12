El regreso de Catalina Flores: “Ojalá todo que aprendí en Europa pueda ponerlo en práctica en Chile”

Una de las figuras más destacadas del seleccionado femenino de hockey patín es Catalina Flores, quien regresó al país tras jugar cinco temporadas en la OK Liga Española de la especialidad y arrancará el 2021 disputando la liga chilena.

“Extrañaba un montón a mi familia y mis amigos. Y con este año para nada común, vi la opción de quedarme en Chile. Si tuve algunas ofertas para seguir en Europa, me hacia mucha ilusión quedarme acá, competir con mis amigas y jugar la Liga Nacional. Es una decisión acertada, voy a jugar en el club donde mi papá es entrenador. No descarto en el futuro volver a jugar en Europa“, apuntó en conversación con ADN TOP KIA.

Flores defenderá al HC San Jorge de La Cisterna, donde su familia es parte importante de la organización considerando que su padre, Eduardo, y su hermano, Nicolás, son parte del equipo. “Espero que todo lo que aprendí en Europa pueda ponerlo en práctica acá en Chile. Vamos paso a paso. Tampoco creo que vamos a ganar la liga ni nada, sino que vamos viendo partido a partido. Ojalá pueda disfrutar bastante. No hay nada más lindo que practicar el deporte que amas junto a tu familia“, aseguró la deportista de 21 años.

Hoy por hoy, más allá de los protocolos sanitarios, reparte su tiempo entre la pretemporada con su club en la zona sur de Santiago y los trabajos con la selección. Las “Marcianitas” se preparan para el Panamericano específico que disputarán en septiembre, en Florida. Sin embargo, el dolor de quedar fuera de los deportes que disputarán los Juegos Panamericanos Santiago 2023 aún persiste.

“Teníamos mucha ilusión de representar a nuestro país y más acá en Chile. Sabíamos que podíamos obtener una medalla, hubiésemos llenado el estadio. Tenemos los logros suficientes como para haber sido consideradas, pero hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. No se pudo y ya estamos pensando en el Panamericano de septiembre, en Estados Unidos, donde esperamos dejar en lo más alto a Chile”, lamentó la jugadora, ya con la mente en el torneo que será clasificatorio a los World Roller Games del 2022.

Al margen de lo deportivo, Catalina Flores aprovechó de incursionar en el modelaje y firmó con una marca de jeans (Ellus). “Había tenido la posibilidad antes de hacer cosas parecidas pero no me llamaba la atención. Pero como este año es más particular, estoy en Chile y ya que tengo un poco más de tiempo libre, acepté y lo pasé muy bien en la sesión de fotos”, cerró la goleadora del hockey patín chileno.