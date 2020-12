La reinvención de Oscar Lee Chong: fue Uber y artesano, hasta que reabrió su picada en Pucón

Calle Ansorena, pleno centro de Pucón, cuidad revolucionada con el eclipse de este lunes. Pero a la altura del 323, un letrero que para cualquiera sería señal de un restaurant chino: “La Revancha del Chino Lee Chong”. Para los futboleros, un apellido que de inmediato lleva a recordar al ex volante Óscar Lee Chong, formado en la Católica y que entre 1983 y 1999 defendió una decena de camisetas, entre ellas la de Deportes Concepción, equipo del que fue gran figura en esa recordada Copa Libertadores de 1991.

¿Habrá alguna relación? Pues sí. Al entrar, se nota de inmediato: hay pósters de su época de jugador, con las camisetas del Conce, Palestino y Temuco; recortes y fotos del partido que jugó por Chile ante Bolivia, en La Paz, rumbo al Mundial de Francia ’98; y varias camisetas enmarcadas en las paredes del recinto, lo dejan claro.

Óscar Lee Chong Pinilla hoy tiene 55 años y los últimos diez se los ha dedicado a este local, del que es dueño junto a otros dos socios. “Este emprendimiento ha sido una experiencia hermosa, un éxito y me devolvió la sonrisa”, le cuenta a ADN.

Agrega que “se transformó en un lugar muy querido por la gente, que nos apoya mucho. He sentido el respaldo y el cariño de los puconinos, de la gente de fútbol. Vienen clientes de todos los equipos y me expresan mucho respeto. No se si fui bueno o malo como deportista, pero me demuestran mucho cariño como persona y eso me llena de orgullo”.

¿Y cuál es el menú de este lugar tan futbolero? “Es una ‘picada’ para el pueblo. Nuestra especialidad es la comida típica chilena, desde parrilladas, perniles, chorrillanas, sandwiches, salmón, ceviche, entre otros”, detalla el popular ‘chino’.

La reinvención, al volante y con la madera

Pero como tantos, no lo pasó bien en el último año. Cuenta que “entre el estallido social y la pandemia, no podía abrir mi local, así que me tuve que reinventar, como todos los chilenos. Hice muchas cosas: conductor de Uber, como artesano trabajando con mis herremientas para hacer tablas para picar carne. Fue una linda experiencia, porque mantenía el contacto con la gente, como su servidor haciendo Uber. Fui feliz en esa etapa de reinvención”.

Y como el eclipse, tras la oscuridad, volvió a ver la luz. Después al menos podían hacer delivery, él y todos los trabajadores del local. No tuvo que despedir a ninguno. Y de a poco fue volviendo, hasta abrir las puertas otra vez. “Estoy contento de volver a insertarme en el mundo laboral, porque la pandemia nos ha tenido muy a mal traer. Feliz también de estar en contacto con esto que me gusta tanto, con mi restaurant y con el fútbol, de volver a trabajar, porque han sido momentos muy duros”, dice aliviado.

También han llegado muchas figuras del fútbol, varios ex compañeros suyos. “He tenido el orgullo que mis contemporáneos hacen de ‘La Revancha del Chino Lee Chong’ una parada obligada. Aquí han estado todas las figuras”, dice mirando las camisetas de varios equipos, las que él defendió y las que le dejaron como recuerdo ex jugadores como José Luis Sierra, Richard Zambrano, Diego Rivarola o Mario Salas.

El Comandante Salas también tuvo su revancha

A propósito de este último, cuya camiseta noventera número 16 de Colo Colo luce en un rincón, Lee Chong cuenta que el Comandante Salas estuvo hace sólo un par de semanas en la zona y, obvio, pasó por su restaurante. Ambos fueron compañeros en el mediocampo de Palestino en 1995. “Él es un asiduo visitante de la zona y siempre viene a visitarme. Mario es una tremenda persona, gran profesional. Después de su paso por Perú, que desgraciadamente no fue tan exitoso, vino a reencontrarse con estas tierras”.

¿Y cómo vio al ex DT albo? “Lo vi bien. Los deportistas estamos expuestos y nadie tiene una bola mágica para asegurar que te irá siempre bien. Pero lo vi sólido, es un tipo muy fuerte de mente. Estaba contento, reencontrándose con la vida, feliz”, contó el ‘chino’.

Ojos rasgados y llorosos por los que partieron

A propósito de ex compañeros, cuenta que aún lo conmueve la muerte de Sergio Marchant, con quien compartió el ’92 en Deportes Antofagasta, otra de las camisetas que están en las paredes de “La Revancha del Chino Lee Chong”. “Sergio me recibió de gran manera, me invitó a cenar, mostró la ciudad, me traspasó el cariño por la gente de la zona, y su muerte me caló muy hondo, lloré mucho por él. Se nos fue una gran persona, pero lo despidieron como un rey, como un idolo, como él se merecía”, dice con los ojos otra vez llenos de lágrimas.

Lo mismo le pasa con la partida de Diego Armando Maradona, que también lo conmovió. “Hasta el día de hoy veo imágenes, reportajes y vuelvo a llorar, él era un ídolo para mí. Fue un tremendo deportista y aunque muchos se quedan con su vida privada, que no fue la mejor, eso también nos enseñó lo que no hay que hacer”.

Lee Chong hace su pedido: que no baje Colo Colo

Al cierre, le manda un afectuoso saludo a los hinchas del fútbol, de todos los colores. Pero le manda especial un recado a Colo Colo, club al que estuvo a punto de llegar en 1991, justo el año en que ganó la Copa Libertadores, pero una oferta mucho mejor de Deportes Concepción, en dólares, lo llevó a defender la camiseta lila. “Es una gran institución, ojalá que vuelva a estar donde le corresponde, donde siempre debe estar. Además uno se ve mermado en la parte económica, porque necesitamos un Colo Colo ganador, porque así el local se llena. Entonces que se pongan las pilas, porque me están haciendo perder plata”, cerró entre risas.