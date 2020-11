Montillo descartó retractarse de su decisión de no seguir en la U: “Estaría faltando en mi palabra”

Walter Montillo, ídolo de Universidad de Chile conversó con Los Tenores y aseguró que no seguirá jugando en los azules durante la próxima temporada.

El ídolo del equipo conversó con ADN Deportes y aseguró se siente sorprendido por la decisión de dilatar las negociaciones por parte del presidente de Azul Azul, Cristián Aubert. “Me sorprendió de Cristián. Me molesta la manera. Me podés decir de frente que el proyecto del próximo año no cuentan conmigo y yo lo entiendo y esta perfecto. Pero si me vienes a buscar para renovar y despues me tienes cuatro meses que sí y que no, me canso. Tengo una familia detrás y un hijo con capacidades diferentes. quise salir a hablar porque es una semana importante”.

El exseleccionado argentino descartó tajantemente revertir su decisión. “No porque sería un mal ejemplo. Porque la gente se manifieste en redes sociales, estaría faltando a mi palabra y a mí familia. me habría encantado que hubiese sido diferente. Uno no puede conformar a todos, pero saben que adentro de la cancha he tratado dar mi mejor versión”.

Incluso expresó su sorpresa por cómo cambió todo el escenario durante los últimos meses. “No sé qué pudo haber pasado en estos cuatro meses. Por ultimo dile al técnico que ya hablaste con dos jugadores, pero no sé lo que cambio, le dejé en claro que mis tiempos no son los de ellos”.

Sobre su relación con la dirección deportiva del club, aseguró que es positiva, pero en este tema, su diálogo fue directo con Cristián Aubert. “Hablé directamente con Cristián, supongo que habrá sido por la gestión anterior. Con Sergio (Vargas) tengo una buena relación. Le dije que esta no era la manera. Esto a mí no me gustó. Me voy en paz, puedo mirar a la cara a todos. Hice lo que tenía que hacer. Me voy sin remordimientos. Somos seres humanos, yo sentía que tenía que hablar”.