Mike Tyson reveló sus mayores trucos para pasar los controles antidoping

El exboxeador Mike Tyson volvió a sorprender con potentes declaraciones que dio sobre cómo lograba pasar los controles antidoping tras sus peleas, pese a que antes de subir al ring consumía mucha droga.

El hombre de 58 años, sostuvo en conversación con Daily Star que “a veces utilizaba la orina de mi esposa, y después utilizaba la de mi hijo. Mi mujer me decía: ‘espero no estar embarazada…’. Y yo le respondía: ‘no volveré a usarte, no lo volveré a hacer’…”.

Sin embargo, después confesaría que siguió ocupando el mismo método por mucha tiempo más, por lo que sus promesas fueron incumplidas.

Junto a lo anterior y para que no le pillasen, Tyson revela que usaba un pene de plástico donde había guardado previamente la orina ‘limpia’, que era la que luego entregaba a los miembros de los controles antidopaje.

Cabe consignar que el norteamericano, en el año 2000 fue sancionado con una multa de 200.000 dólares por dar positivo en su combate contra Andrew Golota y en 2004, la última vez que se subió al ring, perdió contra Danny Williams y después admitiría que había consumido un arsenal de drogas antes de los asaltos en el cuadrilátero.