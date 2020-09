“Va haber que buscar una solución”: Gobierno se refirió al horario del partido de la Selección Chilena y la franja del plebiscito

Un problema que todavía no tiene solución y que muchos no anticiparon es el que tiene a políticos y representantes del fútbol buscando un acuerdo para que la franja televisiva -cuyo horario está determinado por ley- y la transmisión del partido de la Selección Chilena de Fútbol ante Uruguay el próximo 8 de octubre, no se topen.

Esto, debido a que el partido en cuestión está agendado para las 19:45 horas, por lo que la franja -que se debe transmitir a las 20:45 horas- cortaría literalmente la transmisión del encuentro deportivo, situación que se está buscando evitar.

Al respecto, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Cristián Monckeberg, dijo en ADN Hoy que “va haber que buscar una solución, estoy de acuerdo, vamos a buscar la fórmula en que esto camine bien, es un problema entre derechos de televisión y la franja, que está establecida por ley y tiene un horario, entonces va a haber que buscar alternativas, entiendo que los países que nos visitan o que vamos a visitar están abiertos a horarios distintos, desde el gobierno vamos a colaborar y buscar la mejor alternativa”.

El partido es transmitido por Chilevisión, canal que al ser parte de Anatel, está obligado a sumarse a la cadena nacional que diariamente da cuenta de la propaganda de cara al plebiscito del 25 de octubre.