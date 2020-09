Marcelo “Toby” Vega en picada contra los albos: “Este debe ser el Colo Colo más malo que he visto”

En conversación con el programa “Todos somos técnicos” del CDF, Marcelo Vega criticó duramente a Colo Colo, luego de la derrota de los albos por la cuenta mínima ante O’Higgins en el Monumental.

“Yo pensaba en un momento que había que traer un técnico, pero por los problemas no se pudo. Pero viendo cómo están jugando, creo que debe ser el Colo Colo más malo que he visto“, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió: “Este Colo Colo juega peor que con Mario Salas. Porque en los últimos 15 minutos metía cuatro punteros y terminaba empatando los partidos, pero no jugando bien. Y había una actitud que el indio pica de atrás, pero este equipo no juega a nada“.

Tras ello, agregó que “este club, cuando mejor ha jugado hacía daño, toda la vida sus laterales han dañado. Me parece que hoy debe llegar un técnico que haga un cambio radical”, agregó.

Finalmente, “Toby” aseguró que la culpa no es del actual DT, Gualberto Jara. “No es culpa de Jara, sino de quién armó este plantel. Mario Salas está dirigiendo en Lima, Gualberto toma este fierro caliente, pero no ve las soluciones“, cerró.