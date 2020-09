Mauricio Isla: Vidal me dijo que lo esperara dos años hasta que él llegara a Flamengo

Mauricio Isla ha sido constantemente elogiado en el fútbol brasileño tras su buen desempeño en el Flamengo desde su llegada.

En conversación con el portal oficial del club rojinegro, el lateral de la “Roja” reiteró su deseo que Arturo Vidal pueda llegar a la institución y confesó que mantuvo una ilusionante conversación con el volante. “Sería lindo que Arturo jugara aquí en este club, que tiene todo y es muy grande. Sería como recibir una estrella total por toda su carrera, aunque él tiene condiciones para jugar en cualquier club del mundo. Vidal estaba muy feliz y lo único que me dijo es que lo esperara dos años más a que él llegue al Flamengo”.

🎥 Entrevista exclusiva de Mauricio Isla en FLA TV El chileno habla de su trayectoria en Europa, su selección, sus compañeros, la estructura, el ambiente y las expectativas en el @flamengo #CRF #FlaEspañol pic.twitter.com/JcVfXFqzfY — Flamengo (@Flamengo_es) September 9, 2020

El exJuventus contó cómo se gestó su llegada al Flamengo pese a contar con el interés de diversos clubes internacionales. “Fueron a buscarme a España y me hicieron una propuesta muy buena, tanto para mi familia como para mí. Mi mujer quedó encantada y eso me dejó muy tranquilo. Fueron muy rápidos conmigo. Me dieron todo. Se notó de inmediato que me querían sí o sí”.

Por lo que será su estreno en el fútbol sudamericano, Isla aseguró que está muy expectante de poder jugar torneos internacionales. “Quiero vivir lo que es una Copa Libertadores e ir a jugar a todos los países de Sudamérica por la emoción que te da y también debutar en Sudamérica. Nunca jugué en Chile y espero debutar con el Flamengo”.