Carabineros adelantó las medidas de seguridad que se dispondrán para el Superclásico entre la U y Colo Colo

Este domingo, desde las 14:00 horas, se disputará en el Estadio Nacional una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno entre la Universidad de Chile y Colo Colo, encuentro marcado por la pandemia del Covid-19.

Ante ello, el compromiso se disputará sin público, cómo ha sido la tónica y condición para el regreso del fútbol chileno, y sin embargo, las medidas de seguridad no se dejan de lado por parte de Carabineros.

Así lo detalló este martes el general de Carabineros y jefe de Zona Este de la Región Metropolitana, Enrique Bassaletti: “vamos a estar con anillos más externos, donde comisarias de radiopatrullas van a estar circundando el área de un kilómetro cuadrado al estadio“, aseveró.

“Estos partidos son sin hinchas, pero hemos previsto que los sectores más radicales puedan hacer algún tipo de acciones, pero tenemos un plan para ello y esperamos que dé resultado”, agregó el general respecto a posibles manifestaciones por parte de “Los de Abajo” o la “Garra Blanca“.

Respecto a la posible presencia de hinchas cerca del estadio, Bassaletti advirtió que: “no se arriesgan a mucho, a no ser que hayan acciones que estén en contra de las normas. Recordar que Ñuñoa está en fase 3, y recordemos que esta tiene una limitación de cantidad de gente que se puede reunir. Ojalá que no se acerquen porque no tiene ningún sentido”, dijo.

Al finalizar, no descartó posibles “banderazos” o “arengazos” por parte de los hinchas: “nunca descartamos que haya este tipo de situaciones, pero para ello insistir a que no se arriesguen a incumplir las normas que nos regulan”, cerró.