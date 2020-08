“Deportes con Historia”: el regreso del fútbol chileno, los homenajes a Chadwick Boseman y el anunciado documental de Ronaldinho

Este fin de semana volvió el fútbol chileno a los estadios, con una serie de protocolos que acompañarán a jugadores y a la prensa acreditada en cada uno de los próximos compromisos, mientras dure la pandemia.

Así lo contó el periodista Cristián Arcos en “Deportes con Historia”, la columna deportiva de Ciudadano ADN. “Algunos técnicos se sacaban la mascarilla para dar instrucciones, y después se la volvían a poner. Los jugadores también estuvieron bien medidos en los festejos. Y en las radios meter más de cinco personas en una caseta es imposible. Ahora los relatores están solos, y relatando con mascarilla”.

En cancha, contó el columnista, había “muy poca gente”, con la ausencia de los habituales camarógrafos, productores y sonidistas. La entrevista final también sufrió modificaciones: ahora es a través de una caña, para no estar cerca del futbolista. A mitad de semana, además, se hacen exámenes PCR a todo quien esté involucrado en la transmisión de los partidos.

Cambios que también repercuten en la forma de consumir el fútbol por televisión. “Nos vamos a tener que acostumbrar todos a una manera distinta de ser espectadores del juego”, adelantó el tenor escritor. Novedades como el “tablón virtual” con gente festejando, tuvieron una encontrada recepción en redes sociales. “A mucha gente no les gustó, otros lo encontraron choro. Hubo hartos hinchas de cartón dibujados en las graderías”, contó Arcos, que está seguro que la radio tiene las de ganar a la hora de reflejar la realidad que se está viviendo en la cancha. “La nitidez de la radio es fantástica. Se escuchaba todo”.

También hubo, en Chile y el mundo, varios homenajes al fallecido actor Chadwick Boseman, con su ya legendario personaje “Black Panther” y su saludo Wakanda. Luis “Mago” Jiménez, quien en esta fecha anotó un gol “de los mas lindos que he visto en los últimos tres años”, se acercó a la cámara y festejó como el personaje de la película. En Huachipato, Cris Martínez hizo algo muy parecido el día anterior, en otra muestra de las restricciones sanitarias: casi todos los goleadores festejaron su hazaña frente a la cámara, dedicándoselo a familiares y cercanos.

En el fútbol internacional, el panorama fue similar: Quincy Promes del Ajax se sumó e hizo el gesto de “Wakanda Forever”. Pierre Aubameyang, del Arsenal, en tanto, celebra así hace mucho tiempo, incluso portando una máscara de Black Panther. “Nadie lo podría tratar de oportunista”. Jesse Lingard, del Manchester United, solía hacer el gesto junto a su compañero Paul Pogba cada vez que uno u otro hacía el gol. E incluso en la Fórmula Uno, Lewis Hamilton celebró con el mismo homenaje al lograr la pole position del Gran Premio de Bélgica: incluso, su escudería -Mercedes- pintó los autos de negro, y su traje también es de ese color .Todos ellos, apuntó Arcos, buscaron homenajear a un personaje que “representa el orgullo afroamericano”.

La columna deportiva de Ciudadano ADN también revisó el teaser trailer del documental de Ronaldinho Gaúcho, anunciado el lunes pasado por el propio deportista, luego de estar detenido varios meses en Paraguay, situación en la que incluso cumplió 40 años, y de la que fue liberado previo pago de 200.000 dólares entre él y su hermano y representante.

“Eso ya es pasado”, dijo la semana pasada el jugador -que hoy está en arraigo nacional en Brasil- cuando aprovechó de lanzar el material audiovisual que lleva por nombre “El hombre más feliz del mundo”.

Uma fase difícil chega ao fim, graças a Deus. Não tenho palavras para agradecer todo o carinho e apoio que recebi nesses últimos meses, vcs estão sempre no meu coração!!! Aproveitando esse momento de felicidade quero compartilhar com vcs o teaser do filme… pic.twitter.com/tp6WjowgGn

— Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) August 27, 2020