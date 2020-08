Isidora Jiménez: “Entreno para cumplir mi sueño, llegar a una final olímpica”

Con la autorización por parte del ministerio del Deporte, para que un grupo de deportistas de alto rendimiento regresen a los entrenamientos, la normalidad de a poco se ha ido recuperando para quienes están en esa lista. Entre ellos, Isidora Jiménez, que ya está de regreso en Santiago, tras pasar varios meses confinada en Panguipulli, Región de Los Ríos. Por cierto, también regresó a la pista, en San Carlos de Apoquindo.

La atleta, que este lunes cumplió 27 años, compartió con el programa “Es Deporte Radio” del Ministerio del Deporte, cómo fueron para ella estos cinco meses alejada de las pistas, una vez que se profundizó la pandemia. “Me vine a principios de marzo desde España, para competir y estar aquí por dos semanas, pero como se cerrarían los aeropuertos, adelanté pasajes, tomé mis cosas y nos vinimos al sur, donde pasé cuatro meses. Volví a Santiago una vez que nos dieron el salvo conducto para volver a las pistas y entrenar, con todos los protocolos“, explicó.

En este tiempo a Jiménez le pasaron cosas importantes: se casó y se tituló de periodista. Y en el sur, realizaba entrenamientos en casa, rutinas que compartió en sus redes sociales, con bidones o lo que tenía a la mano.

Sobre este particular período, “Isi” dijo que ha sido “muy complicado, porque hablamos de la salud de las personas, algo muy serio. Lo más difícil es toda la incertidumbre. No se sabe nada, no se puede planificar, cuánto tiempo de vacaciones te puedes tomar, como entrenar, con qué curvas de rendimiento, cuándo vuelven las competencias, o si hay un rebrote y no se puede volver a entrenar”.

Pero ahora que volvió a entrenar, la penquista mantiene su gran objetivo: clasificar a los Juegos Olímpicos y sumar su segunda cita de los anillos, tras su participación en Rio 2016. Pero la deportista KIA sabe que agarrar boleto a Tokio no será fácil. “Cambiaron el sistema de clasificación. Antes era con una marca mínima y ahora pusieron una marca, pero una muy difícil, para que menos gente la logre. Además hay un ranking, que da puntajes por el tipo de campeonatos, la marca y el lugar. Todo eso suma. Si bien es una oportunidad para muchos, se vuelve muy estresante, porque vas viendo que estás más cerca, o que después te pasan. Pero haré lo posible por estar ahí, enfocarme en hacer esa marca de 22″80 (en 200 metros planos). Estoy full concentrada para eso”.

En la entrevista, la velocista también repasó los momentos que más la marcaron: el Sudamericano de 2010; además de los Panamericanos de Toronto 2015, en que fue abanderada del Team Chile, logró el récord de Chile en 200 metros planos y la clasificación olímpica; y, por cierto, competir en Río 2016.

Pero tras una década dedicada a atletismo, a la “gacela” nacional aún le quedan sueños por cumplir. Desde que empecé a correr, a los 16 años, me puse una meta altísima, una marca de 22″50 en los 200 metros. Y trabajo todos los días para lograrlo. Pero estamos hablando de una carrera de nivel de final olímpica. Y ese es mi otro sueño de niña. Si me preguntan qué me motiva, qué me mueve, por qué entreno todos los días, yo diría que es para llegar a esa final olímpica“, remató Jiménez.