Alejandro Schmauk: “El negocio del cable mató la televisión abierta como difusor de todos los deportes”

Durante el último fin de semana la Fórmula 1 volvió a la actividad en el mundo, específicamente en el Gran Premio de Austria, un indicio de que poco a poco se sigue retomando la normalidad en Europa luego de las cuarentenas por la pandemia del Covid-19.

El ex piloto nacional y experto en este tema, Alejandro Schmauk, se refirió al regreso a las pistas, en un nuevo capítulo de “Los Tenores Puertas Adentro”: “Lo que pasa es que del punto de vista de los participantes, de los deportistas mismos, claramente es un deporte que se presta para esta circunstancia, porque nunca hay roce directo y además están todos cubiertos por una serie de elementos a prueba de fuego y de casco y demases, entonces la interacción o existe y la poca que había la eliminaron, terminando con el podio y con las conferencias de prensa”.

Como buen seguidor de este tipo de competencias, Schmauk comentó que tal le pareció el regreso del deporte motor, con todas las medidas sanitarias y sin gente en las gradas: “La verdad es que en un minuto, uno se olvidó que había público, pero en un partido de fútbol el público prácticamente es parte del espectáculo, en ese sentido creo que el automovilismo tuvo la fortuna de que es de las disciplinas deportivas que está más apta para retomar la acción cuanto antes”.

Las últimas temporadas han sido dominadas por Mercedes, lo que ha dejado atrás al gigante automotor Ferrari, algo esperable para Schmauk: “Porque alcanzaron los equipos a hacer las pruebas de invierno y la data que obtuvieron es que Ferrari había equivocado el camino porque su auto no era competitivo. Para Ferrari, con esto de que el reglamento quedó congelado hasta fines del 2021, se vienen dos temporadas de olvido, salvo que hubiera un milagro en alguna parte, que no se ve por donde”.

Pero Alejandro Schmauk no sólo se ha destacado como experto del automovilismo, también participó de la historica grabación de Los Jaivas en Machu Pichu: “Yo participé activamente, pero desde el lado de la producción, no del lado artístico y no había ni tomado conciencia de que habían pasado 40 años, habrá que hablar con Reinaldo Sepúlveda si se organiza un asado por lo menos para recordar a todos los que fueron”.

“Lo del piano fue espectacular en esa época, pero no fue tan complejo porque se subió con un helicóptero del ejército peruano que colaboró mucho, no fue más que lo espectacular de la maniobra, hoy en día hay muchísima, en todas las torres de comunicaciones hoy en día en Chile se montan con helicópteros, no es una maniobra tan rara, lo que pasa es que era novedoso en su minuto, además subir un piano blanco a Machu Pichu sonaba como muy especial y sin duda que fue casi un símbolo de lo que fue el montaje arriba”, recordó Alejandro.

Finalmente, tuvo palabras para lo que se vive hoy en la televisión por la masificación de los deportes, donde la televisión pagada ha realizado una aparición potente en estos eventos: “El negocio del cable mató la televisión abierta como difusor de todos los deportes, pensemos que antes los partidos de fútbol se transmitían por televisión abierta, se transmitía la Copa Libertadores por televisión abierta, entonces todo era televisión abierta y hoy en día no hay nada de eso, así que si hay que echarle la culpa a alguien es al cable”.

