Rivarola respondió a dichos de Herrera en su contra: “Me es intrascendente lo que diga”

El exdelantero de Universidad de Chile, Diego Rivarola, se refirió a los dichos que tuvo el otrora arquero azul, Johnny Herrera, en contra suya y que levantaron cierta polémica entre ambos ídolos del Romántico Viajero.

En diálogo con Redgol, el sempiterno goleador de los laicos aseveró que no le sorprendieron las palabras del guardameta de Everton, quien manifestó a Cooperativa que si hubiese sido como él, “que nunca criticó nada, a lo mejor yo hubiera estado 20 o 30 años en la U“.

“¿Me dolieron sus palabras? No. Me contaron y después lo leí. Cuando supe de quién venían las declaraciones dije: ‘ya, bueno…'”, comentó Rivarola.

Posteriormente, el exatacante comentó que “a esta altura de mi vida no estoy para discutir, enfrentar ni confrontar a alguien que se ha dedicado toda su carrera a denostar a distintas personalidades del fútbol cuando él lo necesita“.

Rivarola cerró su postura, expresando que “no me mueve un pelo lo que diga, yo estoy en otra etapa. No necesité cuando era jugador, no necesito ni necesitaré nada de Herrera, me es intrascendente lo que diga. Yo lo conozco y la verdad es que me da lo mismo”.