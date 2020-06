Iván Zamorano y el aniversario del “Pichichi”: Me emociona mucho, pareciera que fue ayer

Iván Zamorano, delantero histórico de la selección chilena conversó con ADN Deportes sobre el récord conseguido hace 25 años junto al Real Madrid.

En diálogo con Los Tenores, “Bam Bam” recordó cuando ganó el “Pichichi” de la liga española. “Han pasado 25 años, pero pareciera que fuera ayer. Un gol importantísimo. Los recuerdos te generan mucha felicidad. Te generan motivación. Fue un año muy complicado en un principio, pero la verdad me da mucho orgullo. Ese gol me pone muy contento”.

Además entregó detalles de cómo trabajó desde pequeño su mayor cualidad, el cabezazo. “Todos nacimos con una virtud. Desde pequeño tenía el cabezazo. Me di cuenta como a los 13 y 14 años, cuando me decían cómo me quedaba en el aire. Sabía perfectamente que tenía que trabajar sobre las fortalezas. Sabía que si la trabajaba bien, podía marcar diferencias. Me quedaba horas rematando de cabeza en los entrenamientos”.

El histórico jugador contó cómo lo dejaron fuera de Colo-Colo a los 13 años en una prueba. “Fue duro, tenía trece años. Había una prueba muy masiva. Habían tres mil niños. Pasé todas las etapas hasta que quedamos muy pocos. Jugamos un partido, hice tres goles. Habían entrenadores que decían que iba a quedar seguro. Pero el jefe técnico dice que tengo muchas condiciones, pero ‘que tu mamá te de un par de cazuelas, porque eres muy flaquito y chiquito. A ver si vuelves el próximo año’. Son cosas que me hicieron más fuerte”.

Haciendo un balance de su trayectoria, Zamorano recordó lo bueno y lo malo que le dejó el fútbol. “Lo peor en el fútbol siempre son las lesiones. La única lesión grave que tuve fue con el Sevilla, me corté los meniscos solo. Gracias a Dios salí a adelante. También la situación con Valdano, donde tenía una carrera importante y que me digan que sería el quinto extranjero fue muy duro. Pero los dos problemas los saqué adelante. Lo mejor no son los títulos ni ser “pichichi”, sino la experiencia que en la vida no existen imposibles cuando uno lucha. Así se consiguen estas cosas”.