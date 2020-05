Castillo tras operación: “Hoy le doy más importancia a la vida”

En conversación con ESPN Nexo, el atacante del América, Nicolás Castillo, habló acerca de los problemas de salud por los que atravesó hace un tiempo, luego de sufrir una trombosis.

Al respecto, comentó que “hoy le doy más importancia a la vida. Yo era muy autoexigente conmigo mismo. Antes jugaba mal y estaba toda la semana pensando en el partido. Vivo la vida más alegre, con mi familia, y eso es lo que más valoro”.

De hecho, Castillo reveló que la operación que desencadenó todo el mal momento fue justamente a raíz de este estilo de vida estresante y sin detención.

“La lesión que me operé primero fue por no haber parado pese a que tenía una lesión, entonces es un aprendizaje que me llevo para toda mi vida“, dijo.