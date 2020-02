El técnico Pablo Bengoechea fue castigado por criticar el uso del VAR en la Liga de Perú

La libertad de expresión parece que no es un derecho en el deporte. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) determinó castigar al entrenador del club más popular del país por sus comentarios sobre el sistema de video arbitraje (VAR).

La comisión de disciplina sancionó por dos encuentros al técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, y le aplicó una multa de unos 3.900 dólares (12.900 soles) por criticar en diciembre la aplicación del VAR en la Liga de Perú 2019.

“No puedo apelar y no me llamaron para defenderme. Todo lo que diga, no tiene solución. No voy a decir lo que pienso, porque no quiero perjudicar más a Alianza“, comentó Bengoechea tras conocer su castigo por parte de la FPF.

Informa el Diario Ovación que el entrenador uruguayo -en la previa de la final de campeonato 2019- aseguró a los dirigentes y a los jugadores de Alianza Lima que el VAR se iba a equivocar contra su equipo. El torneo lo ganaría el Binacional.