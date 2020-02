Mario Salas tras los incidentes: “Así no se puede seguir jugando fútbol”

El director técnico de Colo Colo, Mario Salas, se refirió a los hechos ocurridos durante esta jornada en el partido ante Universidad Católica.

Para el adiestrador, las condiciones no están dadas para seguir jugando fútbol. “Así no se puede seguir jugando fútbol. Que vamos a esperar, ¿Qué salgamos con alguien muerto dentro de una cancha de fútbol? En estas condiciones no se puede seguir jugando al fútbol”, señaló.

“Esto nos muestra de que no estamos preparados. Yo no voy a esperar a que mis jugadores les pase algo peor de lo que le pasó a Nicolás hoy día. Yo me imagino que todos los técnicos y la gente del fútbol pensamos lo mismo”, continuo Salas.

Finalmente el “Comandante” aseguró que hay que tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir. “Hoy día hay un tema con la seguridad y los jugadores. A Nico (Blandi) le pudo haber llegado el proyectil en algún lugar del cuerpo, y sin que le llegase al cuerpo terminó con heridas en las piernas y con el sistema auditivo lastimado. Hay que tomar cartas en el asunto, el fútbol no se juega a cualquier precio“.