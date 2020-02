Esteban Paredes por incidentes en el Monumental: “Es inaceptable””

Por dos goles a cero ganaba Universidad Católica sobre Colo Colo cuando el juez del encuentro, Piero Maza, decidió suspender el cotejo debido a incidentes ocurridos al interior del estadio Monumental.

Quien se refirió a a esta situación fue el delantero de los “albos”, Esteban Paredes, en donde señaló que estas actitudes por parte de la hinchada son inaceptable. “La verdad es que es inaceptable esto. Nuestra misma gente, nuestra misma barra perjudica a un compañero de nosotros. Lamentable, no sé qué va a pasar, si van a ver sanciones o no, pero eso ya no lo decidimos nosotros”, aseveró.

Además aseguró no entender la cantidad de artículos de pirotecnia dentro del recinto deportivo. “Hay gente que tiene que preocuparse de eso, y ustedes vieron la cantidad de fuegos artificiales que habían y no se controla eso“, indicó Paredes.

Finalmente llamó a los hinchas a disfrutar del espectáculo. “Que vengan a disfrutar del fútbol, que vengan a cantar, que es lo mejor que hacen ellos, pero nos encontramos con esto que de verdad es muy lamentable para nosotros y para nuestro compañero“, sentenció el “tanque”.