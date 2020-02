Mario Salas enfrentará tranquilo a la UC: “No me siento para nada cuestionado”

Poco más de 72 horas restan para que Colo Colo reciba a la Universidad Católica en el Estadio Monumental, partido trascendental para las aspiraciones albas si es que no se quieren quedar más rezagados en la tabla de posiciones ante el líder del torneo, precisamente los “cruzados”.

En ello, Mario Salas recibió a los medios de prensa en Macul y adelantó lo que será el duelo ante la UC: “creo que será un partido parejo ante Católica, como han sido todos desde que llegué acá con la UC. Tenemos el material humano y las herramientas para ganar el partido del fin de semana”, dijo.

“En el Campeonato Nacional hemos jugado bien. Los resultados me hacen comer, como a todos, pero nos importa mucho el proceso. Yo evalúo como se hacen las cosas, y se hacen bien. Pero hay algo que tenemos que mejorar para obtener resultados”, agregó el entrenador de los albos.

Respecto a las críticas que ha recibido por el desempeño del plantel durante lo que va del 2020, Salas comentó que: “no me siento para nada cuestionado. Yo soy parte de un proyecto. El proyecto y proceso ha andado bien. Clasificamos a la Copa Libertadores y salimos campeones de Copa Chile. Los proyectos no tambalean por el partido que viene cuando realmente es sólido”, aseveró.

Además, tuvo comentarios para el hecho de que los hinchas de la UC no vayan a Macul: “no me parece bien que no haya público rival. Esto es un espectáculo, debe estar el público visitante. No solamente es tu público, sino que también es la de Católica en este caso. Es parte del complemento. Me sumo a lo que ha dicho la institución y no estoy de acuerdo“, cerró.