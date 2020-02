Mario Salas y la caída de Colo Colo: “No quedo preocupado, todas las cosas tienen una posibilidad para mejorar”

La molestia era evidente en el camarín de Colo Colo. Los albos cayeron ante Audax Italiano en el Estadio Nacional por 1-2 y pese al resultado, y la segunda derrota consecutiva del “cacique”, Mario Salas dio muestras de tranquilidad.

En conferencia de prensa, el “comandante” aseveró sobre el partido que: “el primer tiempo no supimos tener una buena lectura del partido, nos vimos sobrepasados en algunos momentos. En el segundo fue un buen encuentro, nos ordenamos mejor, pero el resultado no lo pudimos mover con un marcador que ellos se dedicaron a conservar. Los muchachos se entregaron por completo y si lo empatábamos podíamos sacarlo adelante, pero no pudimos”, partió reflexionando.

“No quedo preocupado, todas las cosas tienen una posibilidad para mejorar. Quisimos hacer cosas que no resultaron, pero me más me deja con optimismo lo que hicimos en el segundo tiempo, que fue la intención de los jugadores de ir hacia adelante“, agregó Mario Salas.

Sobre la actuación de Javier Parraguez, uno de los más criticados por los hinchas de Colo Colo, Salas lo defendió: “nos ha dado goles muy importantes, yo no me olvido de esas cosas. Se ha esforzado, sacrificado, para estar donde está y sigue siendo parte del plantel y alternativa para ser titular y jugar”, sostuvo.

“Hay cosas que se hicieron bien, pero Audax nos sobrepasó por varios momentos, no fuimos un equipo a la deriva. Las piezas se mueven y el equipo cambia, hay un análisis, una reflexión”, cerró el entrenador de Colo Colo.