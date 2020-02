Nicolás Blandi y la derrota de Colo Colo: “Somos un equipo grande y necesitábamos ganar”

Frustración había en Colo Colo tras el final del partido. Los “albos” cayeron por 1-2 ante el Audax Italiano, sumaron su segunda derrota consecutiva y se quedaron con tres puntos, lejos de los nueve que ya acumuló la UC tras vencer a Deportes Antofagasta en el norte del país.

Tras el encuentro, el delantero Nicolás Blandi conversó con el CDF y aseveró que: “el resultado nos obligaba a arriesgar, jugar mano a mano y no pudimos. Entregamos todo lo que teníamos para dar vuelta el resultado, pero lamentablemente no pudimos concretar las oportunidades que nos generamos”.

“Nos vamos con una derrota que no nos sirve y que no es lo que veníamos a buscar. Sabemos lo que podemos dar cuando vamos para adelante, pero no nos podemos conformar con eso, somos un equipo grande, necesitábamos ganar y no lo conseguidnos”, agregó el ariete, exSan Lorenzo de Almagro.

Al finalizar le restó importancia al gol que marcó, que solo sirvió para estrechar el resultado final: “los goles son importantes, pero cuando sirven para que el equipo gane, son relevantes”, cerró.