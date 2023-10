Quién es Raúl Zurita, el poeta chileno dentro de los favoritos para ganar el Premio Nobel de Literatura 2023

A solo horas para la entrega del Premio Nobel de Literatura 2023, el chileno Raúl Zurita se ha posicionado como uno de los candidatos para ganar el galardón, capturando la atención y admiración de los aficionados y expertos por igual.

Según el portal Paudal, el escritor nacional se encuentra en una posición destacada en las casas de apuestas, con una probabilidad de 15 a 1 de llevarse el reconocimiento. Esta cifra sitúa al auto por delante de reconocidas figuras mundiales como Salman Rushdie, Elena Poniatowska, Joyce Carol Oates e incluso el icónico Stephen King.

“A mí me parece, y esto no lo digo desde el chovinismo, Zurita es un poeta que perfectamente podría ganarse el Premio Nobel y digo esto no porque vaya a ocurrir mañana, simplemente digo que su obra tiene un espesor, tiene un nervio, tiene una potencia, una calidad, una hondura, que lo haría merecedor”, afirmó Pancho Moaut en una nueva versión de Entrelíneas en País ADN este miércoles.

¿Quién Raúl Zurita?

Raúl Zurita es un poeta chileno nacido el 10 de enero de 1950, reconocido como uno de los escritores más destacados de la literatura contemporánea del país y de América Latina.

Su obra, profundamente arraigada en las experiencias sociopolíticas de Chile, se caracteriza por un lenguaje intenso y emotivo que busca resonar con los lectores a nivel profundo y personal.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra “Purgatorio” de 1979, libro que forma primera parte de la trilogía “La Vida Nueva”, y es considerado un hito en la poesía chilena. En el texto, Zurita experimenta con diversas formas y estilos poéticos para explorar temas de dolor, amor y redención.

A él se suma “Anteparaíso” de 1982, obra en donde el autor continúa explorando los temas iniciados en “Purgatorio”, con un enfoque particular en la violencia política y social de la época.

En tanto, en 1985 Raúl Zurita publicó “Canto a Su Amor Desaparecido”, homenaje a los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, texto que se ha convertido en una las obras más conmovedoras y poderosas de Zurita.

Asimismo, en 2003 salió a la luz “INRI“, poema épico que se inspira en la Pasión de Cristo y es una meditación sobre el sufrimiento humano y la redención. En él, Zurita utiliza un lenguaje poético poderoso y evocador para crear una obra que es tanto espiritual como visceral.

Por su parte, el chileno volvió a tocar los hechos de la dictadura en Chile y en “Cuadernos de Guerra” de 2017, reflexiona sobre su experiencia durante el golpe de Estado de 1973 y su tiempo como prisionero político.

Autor galardonado

Pero que el nombre Raúl Zurita apareciera en la lista de los candidatos al Premio Nobel 2023 no es casualidad, ya que la amplia obra del poeta lo llevada a ser reconocido en varias oportunidades con importantes galardones.

En concreto, el año 2000 el escritor recibió el Premio Nacional de Literatura, consolidando su posición como uno de los poetas más relevantes de Chile.

De la misma forma, en 2016 el chileno se coronó con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, el cual celebra a los poetas más influyentes del mundo hispanohablante.

Ya en 2022, Raíl Zurita ganó el XIX Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, que entrega la ciudad de Granada, en España.

“La invitación es a leerlo. Zurita es mi candidato, y todas mis apuestas van para él. Si no gana el Nobel ahora, lo importante es su literatura, disponible y publicada en diversos formatos y editoriales. Busquen a Zurita; él merece toda nuestra atención y admiración”, indicó Pancho Mouat respecto a la obra del chileno que suena fuerte para el Premio Nobel de Literatura 2023.