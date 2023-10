Nobel de Literatura: qué opciones tiene el chileno Raúl Zurita de quedarse con el galardón

En la víspera de la entrega del Premio Nobel de Literatura 2023, el chileno Raúl Zurita resplandece como uno de los candidatos favoritos para ganar el galardón, capturando la atención y admiración de los aficionados y expertos por igual.

Su obra, descrita como fascinante y poderosa, no solo se limita a ser un testimonio político, sino que también celebra la vida y la existencia con una devoción y asombro únicos.

En concreto, según el portal Paudal, Raúl Zurita se encuentra en una posición destacada en las casas de apuestas, con una probabilidad de 15 a 1 de llevarse el Nobel de Literatura 2023. Esta cifra sitúa al chileno por delante de reconocidos autores como Salman Rushdie, Elena Poniatowska, Joyce Carol Oates e incluso el icónico Stephen King.

La última vez que un autor de habla hispana logró este reconocimiento fue hace ya 13 años, cuando Mario Vargas Llosa recibió el prestigioso galardón en 2010.

“Un autor estelar”

Hoy, Raúl Zurita podría estar en camino de romper esa sequía, ofreciendo al mundo hispanohablante otra victoria literaria para celebrar, sumándose a los chilenos ganadores del Nobel: Gabriel Mistral y Pablo Neruda.

“Zurita es un autor estelar, un poeta que provoca fascinación no solo con su lectura, sino también en eventos donde recita y comparte su espacio físico con los asistentes”, afirmó Pancho Moaut en una nueva versión de Entrelíneas en País ADN.

“A mí me parece, y esto no lo digo desde el chovinismo, Zurita es un poeta que perfectamente podría ganarse el Premio Nobel y digo esto no, porque vaya a ocurrir mañana, simplemente digo que su obra tiene un espesor, tiene un nervio, tiene una potencia, una calidad, una hondura, que lo haría merecedor”, expresó el periodista y escritor.

Es más, Mouat fue más allá y afirmó: “Lejos de todos los candidatos que hay (es mi favorito), con distancia, pero por cercanía también, porque reconozco en él una voz que recibiría un impulso tan potente, piensen ustedes lo que significaría para la literatura chilena.

“Lenguaje poético de asombrosa potencia”

La obra de Raúl Zurita ha sido descrita como un testimonio de asombro y devoción hacia la vida y la muerte. Su poesía revela la dualidad de la existencia humana: somos insignificantes en el vasto universo, pero al mismo tiempo, somos seres asombrosos y fantásticos. Esta perspectiva única, combinada con la influencia de la naturaleza volcánica, desértica, oceánica y montañosa de Chile, infunde a su obra una potencia y fuerza inigualables, precisó el panelista del País ADN.

Además, el tenor escritor indicó que la obra de Zurita no se limita a reflejar la coyuntura política o social. Aunque es un testigo de su tiempo, su poesía va más allá, construyendo un lenguaje poético de gran potencia que ilumina el valor de la vida. Su trabajo es un testimonio de la existencia humana, destacando tanto la belleza como la tragedia de la vida con una claridad y nitidez que resuena profundamente con los lectores.

“Zurita encarna con potencia y fuerza el valor de la vida, iluminando a individuos comunes y corrientes con su poesía. Su obra, aunque comprometida políticamente, va más allá de las circunstancias, siendo testigo de este mundo mientras construye un lenguaje poético de asombrosa potencia”, expresó el comunicador.

“La invitación es a leerlo”

La nominación de Raúl Zurita para el Nobel no es casual. Su obra no solo es reconocida por su calidad, sino que también podría llenar un vacío geográfico, siendo el primer laureado de habla hispana en más de una década. Pero más allá de los premios y reconocimientos, lo que realmente importa es la literatura en sí misma.

“La invitación es a leerlo. Zurita es mi candidato, y todas mis apuestas van para él. Si no gana el Nobel ahora, lo importante es su literatura, disponible y publicada en diversos formatos y editoriales. Busquen a Zurita; él merece toda nuestra atención y admiración”, cerró Pancho Mouat.