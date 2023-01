“Chascas” Valenzuela relata experiencia de adopción homoparental en “Gente como yo”: “Nos estaban equiparando con pedófilos”

Gente como yo es el recién estrenado libro de José Ignacio “Chascas” Valenzuela, obra que se levanta como el proyecto más personal y autobiográfico publicado por el escritor y guionista chileno.

El texto narra la historia de Mauricio y Jimmy, y está inspirado en la experiencia de “Chascas” por adoptar a una niña junto a su marido en Estados Unidos.

Con el objetivo de conocer más sobre Gente como yo, este lunes, Ciudadano ADN conversó con José Ignacio “Chascas” Valenzuela, quien confirmó que esta publicación es su “libro más personal” a la fecha.

“Tiene su origen muy directo conmigo. Hace un par de años recibí una llamada de una amiga muy querida, editora de “Storyteller”, y me invitó a escribir una historia para una especie de audio-serie. Cuando me pidió el texto, mi marido y yo estábamos atravesando todo el proceso de lo que en un inicio era adopción, y lo estábamos pasando pésimo. Entonces, use de excusa la escritura de ese texto, para sacarme de adentro todo lo que estaba sintiendo”, relató el escritor nacional.

No una autobiografía

Pero ojo, ya que “Chascas” Valenzuela aclaró que este libro “no es autobiográfico”, puesto que “las cosas que le pasan a los personajes del libro no son las cosas me pasaron a mí, pero los tránsitos emocionales, los sentimientos, sí son los míos, es lo que yo pasé”.

“Hay muchos de nuestra propia experiencia, hay muchas cosas que se dicen en el libro que son cosas que nos dijeron a nosotros. De hecho, el libro comienza con una escena muy dramática: cuando la trabajadora social le dice a la pareja que es muy poco probable que puedan recibir un niño y que si lo hacen, ese niño o niña iba a atener que ser mayor de 7 años, porque tiene que tener la capacidad de hablar y decir si está siendo abusado o no por la pareja y eso es algo que nos pasó”, expuso el guionista.

“Eso fue la lápida que sepultó nuestras intenciones de adoptar, porque en el fondo estábamos en un sistema que nos estaba equiparando con un pedófilo”, complementó el creador de Quién mató a Sara.

“Mi manera de sobrevivir a esa frustración, a ese dolor, a esa angustia que te produce ser juzgado de esa manera, tan equivocadamente, tan cruda y cruelmente, fue escribir, sacármela de encima”, continuó el escritor.

“Don’t say gay”

Aprovechando la instancia, “Chascas” Valenzuela se refirió a la realidad de la comunidad LGBT en Estados Unidos, país donde reside hace años.

“Aquí hemos retrocedido a niveles escandalosos. Yo vivo en Florida, y aquí hay una ley ‘Don’t say gay’ (“no digas gay”), para que no se diga la palabra gay en los colegios públicos. Mi familia no se puede mencionar en un colegio público”, dijo.

En la misma, el escritor comentó el estado de las diversidades sexogenéricas en Chile y expresó: “Yo celebro y aplaudo que Chile por fin llegó al siglo XXI en esta materia. Por fin hay una ley de matrimonio igualitario, de adopción homoparental, que es algo que me cambió la vida”.

“Yo ahora puedo viajar a Chile con mi hija, porque antes no se reconocía su certificado de nacimiento”, detalló Valenzuela.

En ese sentido, el escritor de Gente como yo apuntó que en Chile “hay un nivel de madurez ciudadano respecto a estos temas. Hace 10 años alguien contaba un chiste homofóbico en la tele y la gente se reía y ahora se cuenta ese chiste y nadie se ríe”.

Una dolorosa vivencia

Pero aun con estos avances, “Chascas” Valenzuela describió un episodio vivido en el país y que demuestra que queda mucho camino para recorrer y tener una sociedad más igualitaria.

“Una vez, de vacaciones en Chile, tuve una emergencia médica, una disección arterial, y terminé en una clínica muy conocida en Santiago. Me iban a subir a terapia intensiva y a mí se me ocurrió preguntar si Anthony podía subir conmigo, que ahí era mi pareja hace 18 años, y me dicen que eran solo familiares y decidí no subir a intensivos”, detalló el guionista.

Finalmente, consultado por el futuro audiovisual de Gente como yo, “Chascas” Valenzuela expuso: “Evidentemente, mi vida audiovisual después de Quién mató a Sara cambió. De Gente como yo ya se vendieron los derechos audiovisuales, lo que no significa que se vaya a hacer una serie o una película, pero a mí me encantaría”.