Mauricio Durán y las memorias de Los Bunkers: “Las canciones te van mostrando el recorrido de este grupo de amigos”

En el Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con Mauricio Durán, destacado compositor nacional, a raíz del reciente lanzamiento de su libro Canción para mañana, en el que recopila las memorias de Los Bunkers, una de las bandas más importantes del rock nacional.

“A nivel personal yo creo que todo partió porque mi hijo estaba empezando a aprender a tocar la guitarra”, comenzó diciendo el también periodista oriundo de Talcahuano.

A lo largo de las páginas de Canción para mañana, Durán no solo cuenta la historia de su banda, sino que explica cómo compuso varios de los temas que forman parte del catálogo de Los Bunkers. Así, por ejemplo, entrega ciertos datos musicales, como nombres de acordes.

“El libro trata de poner cuál es la sensación que generan esos cambios de acordes para que alguien que no toca la guitarra entienda lo que está sucediendo. No es un libro técnico en absoluto. Pero sí me preocupé de que cada vez que pudiera caer en cierto tecnicismo, la gente pudiera entender qué sensación generan aquellos tipos de recursos musicales”, explicó.

Cómo nació “Canción para mañana”, el primer libro de Mauricio Durán

Canción para mañana fue un proyecto que contó con el apoyo en la edición del destacado escritor chileno avecindado en México, Alejandro Zambra. “Él, un día, revisó los textos y como que se quedó editando. En un rato me dijo ‘ya, los mandé a unas editoriales’. Y ahí apareció la gente de Editorial Planeta”, comentó el músico.

En esa misma línea añadió que si bien Juan Manuel Silva, la persona de la editorial encargada del proyecto, no era cercana a la música del grupo, él enganchó debido a lo atractivo de las historias que había detrás de las canciones y a los elementos que generan un grado de identificación con el lector.

“Siento que el libro tiene varios trayectos. Tiene un trayecto musical, uno emotivo personal, otro grupal, otro geográfico… Y lo más interesante, creo yo, es que siempre las canciones te van mostrando el recorrido de este grupo de amigos”, explicó.

Una bibliografía necesaria

Y ¿por qué el libro se llama Canción para mañana? En palabras de Mauricio Durán, se debe a que en un principio la idea era estimular la composición. “Las composiciones son historias que tienen un valor hacia el futuro”, dijo.

“A mí me habría encantado cuando chico tener un libro de cómo Horacio Salinas se inspiró para escribir Alturas. O haber tenido un libro de Pato Manns en donde explicara cómo escribió Arriba en la cordillera“, planteó el compositor.

De la mano de la anterior, Mauricio Durán aseguró que “tenemos poca bibliografía respecto al tema de componer, y no al tema técnico… más bien, a cuáles son los eventos que uno va pasando en la vida que te van impulsando a querer escribir una canción”.

Conociendo el backstage de Los Bunkers

En el libro se reúnen diversas anécdotas sabrosas de los hombres detrás de Bailando solo, como por ejemplo, la vez que se fueron de fiesta con Charly García o cuando Paul McCartney escuchó Miño y le gustó.

“Siento que el libro tiene una cuota de humor. Yo creo que el tiempo a uno le da una perspectiva distinta de las cosas que pasaban. Uno se aprende a reír de cómo actuaba y de ciertas cosas que uno hacía. Cuando me acuerdo de Los Bunkers en sus inicios, yo me imagino que son como los monitos animados”, reflexionó el autor.

