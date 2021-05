“Nuestras acciones generan el mundo que nos rodea”: Académico y discípulo de Humberto Maturana habló de su legado

Este jueves se conoció el fallecimiento de Humberto Maturana, destacado biólogo, académico y Premio Nacional de Ciencias. Su deceso a los 92 años causó un fuerte impacto en la comunidad científica, en la que tuvo una dilatada trayectoria, con numerosas publicaciones, teorías, reflexiones y una visión de la sociedad desde una perspectiva que formó a cientos de profesionales vinculados a distintas áreas del conocimiento.

El doctor Juan Carlos Letelier, quien fue uno de sus discípulos, compartió su experiencia con Maturana en Tu Nuevo ADN. Es académico del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, casa de estudios que está de duelo por la partida del creador del concepto de la autopoiesis.

“Primero, apenas lo conocías, generalmente salía a reverberar que era una persona inusual. Eso era obvio. Era una persona muy rigurosa en lo intelectual, un buen profesor universitario, en el sentido que sabía seducir a las personas”, comentó Letelier, quien tuvo su primer encuentro con el profesor en 1976.

Agregó que “a mí me cambió la vida. Yo quería ser ecólogo. Entré a la Facultad de Ciencias, quería ser ecólogo, estar en el campo. Yo no quería estar en un laboratorio. Pero en la primera clase que tuve con Maturana en biología celular, en una clase, dije ‘ya no quiero ser ecólogo, quiero hacer lo que hace esta persona‘. Era un seductor en mostrar las cosas que sabía, un increíble maestro.

Acerca del legado que deja Maturana, Letelier sostuvo que “muchos científicos pasamos en nuestras vidas y nunca tenemos una idea, somos burócratas de la ciencia. Pero Maturana tuvo una o dos ideas muy buenas“.

“La primera la tuvo en el 68, al decir que el cerebro no era un computador y que el sistema nervioso crea la realidad que te contiene. Él dice que no es que detecte una realidad externa, sino que tú con la acción que generas, con el flujo de acción donde te metes, crea la realidad que te contiene”, continuó.

También señaló que “la otra idea que tuvo junto a Francisco Varela fue usar la anterior para decir los seres vivos son los únicos sistemas que se autoconstruyen y eso es también muy importante. Esa es la teoría de la autopoiesis”.

Acerca de dicho concepto, a propósito de la sociedad del hoy y sus cambios sostenidos, el académico explicó que “directamente la autopoiesis yo creo que no aporta para nada en esto, pero lo que sí aporta es que escribiera que los seres vivos son máquinas cognitivas y Maturana reflexionó mucho lo que es el lenguaje. El lenguaje no es una herramienta para transmitir información, sino para construir comportamiento, para coordinar comportamiento“.

“Resulta que con nuestra acción nosotros generamos la idea que nos domina y eso es una gran idea de Maturana. Nuestras acciones generan el mundo que nos rodea. Entonces tú al vivir generas los objetos, El dinero es una convención entre los seres humanos, que nosotros no las respetamos, pero es lo que nosotros queremos rescatar. Todos los objetos que nos rodean los construimos nosotros”, continuó.

Letelier puso un ejemplo muy reciente: “Hace cuatro años atrás era impensable tocar los fondos de pensiones. Había todo un discurso. Y ahora resulta que todos se pusieron de acuerdo en que era pensable y no sólo eso, sino que lo hicieron. Entonces eso te demuestra como las certezas ideológicas van cambiando. Eso era una cosa que Maturana le ponía mucho énfasis, que cuando tienes certezas ideológicas, eres un poco ciego, porque no ves el mundo, sólo ves tus propias certezas ideológicas“.

“Esto en la pandemia ha sido tan interesante, porque nos confronta con nuestras certezas, tenemos que ir cambiando, porque cada vez que uno tiene una certeza, tiene una ceguera, porque tú sabes que eso es así, independiente de lo que pase en el mundo. Entonces Maturana también elaboraba mucho sobre esto, de cómo tus creencias generan ceguera“, remarcó.