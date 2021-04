A los 89 años falleció Germán Gamonal, destacado periodista y comentarista político

Este martes se conoció el fallecimiento de Germán Gamonal, destacado periodista y comentarista político, a los 89 años. Así lo confirmó su hija Paulina en conversación telefónica con ADN.

El comunicador es recordado por su crónica radial sobre política en Radio Minería, formó parte de El Conquistador y también fue director de la Radio Chilena.

De hecho, continuó reporteando durante los años 90, cuando ya tenía 65 años. Su retiro fue en el año 2015, en la Radio Portales.

Paulina Gamonal señaló que se recordará a su padre “principalmente como una persona alegre, una persona trabajólica, muy estudioso. Él tenía una ventaja sobre nosotros, que él se levantaba de madrugada a estudiar, a preparar sus crónicas y siempre quería estar al tanto de todas las opiniones de distinta índole de personas”. Cabe señalar que dichas crónicas aún no han sido publicadas.

Agregó que “es una persona que conversaba con el feriante, con el político, con la gente en la calle. En los últimos meses ha estado con otro tipo de personas que lo han cuidado y todas las personas que lo han conocido últimamente me han dicho que era encantador, que qué manera de pasarlo bien por sus tallas, siempre alegre y extrovertido”.

También destacó que le gustaba viajar y conocer gente. “Me quedo con los mejores recuerdos de mi papá y sobre todo por el cariño que siempre le tuvieron a través de todos los años“, expresó Paulina.

En entrevista con Emol, en el año 2016, habló sobre su pensión, un tema muy discutido en estos meses, cuyo monto no quiso revelar.

“Nunca me preocupé de la jubilación. Parece mentira, pero es que cuando uno tiene 20 qué se va a andar imaginando que llegará a los 75. En los 80, cuando estaba en la radio Minería, me fueron a preguntar ‘¿a qué AFP te pasamos?’, y me dieron los nombres de varias que ni me acuerdo. ‘Estamos trabajando con no sé cuánto’, añadieron. ‘No’, dije yo: ‘No me cambien a ninguna’, y le achunté”, relató en ese entonces.

El velorio de Germán Gamonal se realiza en la iglesia San Pedro de Las Condes, en el velatorio Santa Teresa. Los funerales serán privados y sólo estará la familia, en atención a los protocolos por la pandemia del Covid-19.