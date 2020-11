Palabra de Profe: Manuel Calcagni explicó cómo usa el cine para enseñar

Manuel Calcagni es profesor de historia del Instituto Nacional, pero además encabeza el taller extracurricular de cine Creavisión, a través del cual busca que los alumnos reflexionen en torno a las películas.

Sobre la oportunidad que le da el cine, el profesor comentó en Palabra de Profe que “hemos estado tratando de mantener el cine como un espacio de entretención y también de reflexión. Muchas veces el cine puede ayudar (…) Eso es algo que lo fui descubriendo de a poquito, me di cuenta que no era solo un espacio de entretención y de arte”.

Mientras que sobre la pandemia, prefiere verla como una oportunidad para usar nuevas herramientas y llegar así a los estudiantes. “Nos ha tocado reinventarnos muchísimo, muchísimas veces. Más que sentirme un adelantado, siento que se me abrieron muchos espacios nuevos que no tenía en consideración, se han abierto otras áreas y otras posibilidades que antes no nos habíamos imaginado”.