Centro de Estudios Matemáticos creó preuniversitario online gratuito becando a más de mil estudiantes: “Aprender te vuelve más humano”

Mauro Quintana, director del Centro de Estudios Matemáticos, decidió armar un preuniversitario online, totalmente gratuito y becando a más de 1.000 estudiantes. “Estábamos cansados de esperar que otros hicieran cosas mientras en tu propia parcela podías hacer algo”, expresó en conversación con Ciudadano ADN.

Se trata, en sus palabras, de un “preuniversitario en serio, no una clasecita semanal”, con seguimientos a cada alumno y la colaboración de varios profesores: todos trabajan de forma gratuita. “Incluso hay gente con la que no nos conocíamos”, contó Mauro. A través de las plataformas Zoom y YouTube, aseguró, han llegado a tener conectados a más de 1.800 jóvenes.

Todo orientado a la PAT, nueva prueba de transición que reemplaza a la PSU. Un cambio que desorienta a muchos, con un recorte cercano al 50% en el temario. “Hay mucha desinformación. Se dice que tal tema entra y tal tema no entra. Los couches tenemos responsabilidad, no les decimos ‘estúdiate esto’. La matemática es una ciencia concatenada y es un lenguaje especial”. Por eso, las materias abarcan distintas etapas, con el fin de que la comprendan como un todo.

Además, explicó Mauro, los niveles de los distintos alumnos son profundamente disímiles. “Tenemos chicos que están sacando sobre 800 puntos, pero también hay chicos que nunca aprendieron nada, y que tienen tales anticuerpos con Matemáticas que saber que tienen una prueba les arruina la vida”. Al respecto, el profesor hizo una autocrítica a su gremio. “Como profesores no hemos sabido enamorar a los chicos, entregarles que aprendan por la belleza de aprender. Aprender te vuelve más humano, más consciente, para no replicar un sistema donde estamos abandonados al individualismo”.

Por eso, hizo un llamado a que “no nos quedemos esperando que los doctores hagan la pega y los aplaudamos, porque habemos muchos profesionales trabajando. Hay que aplaudir a los que recogen basura, a los farmacéuticos, a la policía cuando nos protege y a los periodistas que nos informan”.

Dados los cambios en la nueva prueba, insistió Mauro, el preuniversitario hace, por ejemplo, ensayos basados en el Teorema de Pitágoras “que no aparece en el temario pero es un requisito sine qua non para entender Geometría”. El video queda grabado, y el sistema incluye ejercicios para hacer después de la clase: los becados cuentan con usuario y password para entrar a una base de datos con toda esa información. El sistema les da una hora para responder 60 preguntas, y los resultados de ese ensayo les permite a los profesores ver los avances de cada uno de ellos.

En estos meses haciendo clases online, Mauro ha podido visualizar las diferencias entre alumnos de colegios privados y liceos públicos. “Hay chicos que me mandan mensajes al celular diciendo ‘profe por favor no se extienda de las 10 de la noche porque no tengo internet en mi casa y me agarra el toque de queda’. Se tienen que parar al lado de la casa de un vecino. ‘Profe, no puedo ir a clases porque tengo que trabajar’. ‘Tengo que cuidar a mi hijo”. Por eso, criticó especialmente la eliminación de oportunidades como Becas Chile. “Que no siga cualquier beca es alarmante. Se vienen tiempos donde se necesitan personas tirando la mano y dando herramientas para seguir adelante”.

Para contactar al Centro de Estudios Matemáticos y formar parte de este preuniversitario online se puede escribir al mail director@mauroquintana.cl. “Felices de ayudarlos. Todos caben en el banco. Tenemos mucha voluntad y nunca les vamos a cobrar nada”.