La RAE no ha cambiado de criterio y “solo” se sigue escribiendo sin tilde

Esta semana centenares de tuiteros compartieron entre exclamaciones de alegría la noticia de que la RAE, finalmente, se había rendido. Al parecer, la institución claudicaba y permitía poner la tilde en los pronombres demostrativos y en “solo” cuando funciona como adverbio.

Los mensajes en los que casi se oía el descorchar de una botella de cava enlazaban a una noticia de la web sobre literatura Estandarte, que abría con un titular sorprendente: “Fracasó la RAE: sólo y éste, con tilde”. Sin embargo, la noticia de la muerte de esa tilde era exagerada: el titular recoge declaraciones de hace siete años que se han sacado de contexto y que no cambian la recomendación. Solo y este, sin tilde.

El texto que acompaña al titular ya rebaja bastante su triunfalismo (o derrotismo, según se mire): se trata de unas declaraciones de 2013 de Salvador Gutiérrez, catedrático, académico y director de la Ortografía de la lengua española de 2010, precisamente la que enterró la tilde de solo. Gutiérrez dijo que había que “aconsejar” la escritura de “solo” sin tilde y explicar con criterios científicos por qué no se debía acentuar. “En la ortografía no hay que adaptar posturas contundentes, sino tratar de reorientar los usos”.

En su momento (2013), muchos medios de comunicación recogieron estas declaraciones, publicadas en una entrevista concedida a la agencia Efe. Pero, aunque es cierto que Gutiérrez admitía la resistencia a las nuevas propuestas, la recomendación de la institución no cambió entonces ni ha cambiado ahora, como ha explicado también la cuenta de Twitter de la RAE, respondiendo a dudas planteadas estos días.

#RAEconsultas Los pronombres demostrativos pueden tildarse si pueden interpretarse también como determinantes; el adverbio «solo», si puede considerarse también adjetivo. Si no hay riesgo de ambigüedad, no se justifica la tilde. Se recomienda no tildarlos nunca.

— RAE (@RAEinforma) April 29, 2020