Trofeos de madera en torneos deportivos: la historia detrás del proyecto que impactó en Copa Chile Tenis Easy by ADN

La reciente Copa Chile Tenis Easy by ADN destacó con las buenas actuaciones de los exponentes del tenis chileno, sin embargo, el foco atractivo que se robó las miradas de todos los presentes fueron los distintivos trofeos de madera entregados al campeón, al subcampeón y al mejor entrenador del torneo.

Detrás de estos tradicionales y simbólicos galardones hay una potente misión detrás: cuidar el medioambiente, recordar la historia de Chile y dar un salto de calidad nacional.

Así lo explicó Edgardo Chávez, artesano y creador de estos trofeos de madera con la micropyme llamada Segundo Saque, iniciativa que confecciona y vende productos reciclados, apoyando al entorno y al mundo del deporte.

“Comencé el 2015. En ese tiempo no era tema el reciclaje. Por más que uno propusiera ideas, la gente no enganchaba. Con la pandemia hubo un cambio de paradigma y la gente empezó a reciclar. Fabricamos los primeros escobillones con cuerdas de raquetas de tenis, es una de las estrellas del proyecto”, comentó Chávez en entrevista con ADN Deportes.

El artesano señaló que este 2021 “tuvimos una revolución con los trofeos de madera. Hemos tenido dos hitos importantes en el año. Desde el World Padel Tour de Buenos Aires nos buscaron para salir de lo común y entregar un trofeo sustentable. Ese fue un espaldarazo para ir por la Copa Chile Tenis Easy by ADN y decirle la organización que queríamos hacer historia con ellos”.

El trabajo detrás de los trofeos de madera

Edgardo indicó que el trofeo que se llevó el campeón de la Copa Chile Tenis Easy by ADN, Alejandro Tabilo, es “una creación muy grande. Quise causar impacto. Me tardé 40 horas en total”.

“Este trofeo del campeón es una composición de madera nativa y al mismo tiempo tiene detalles que lo hacen único. Está tallado completo. Cada cara del trofeo significa algo: el mapa del país, la fauna chilena y los pueblos originarios. El resultado está a la vista. Creado con roble, por sobre los 15 kilos, mide casi 90 centímetros”, detalló.

“La idea principal era rescatar la historia de Chile, salir de la típica copa, ir un poco más allá. Creamos una raqueta antigua de madera, con cuero y detalles de cobre. Fue largo el proceso pero quedé satisfecho con el resultado”, agregó.

Para confeccionar estas obras, Chávez confesó que “lo primero es ser muy creativo. Pensé en algo que se viera como un trofeo pero que no lo fuera en sí, que te den ganas de ponerlo en la casa, que no pase desapercibido. Con lluvia ideas sin caer en influencias de internet, no quería que fuera un plagio”.

Objetivos de cara al futuro

Edgardo Chávez afirmó que con la micropyme Segundo Saque “estamos siempre apuntado a ser sustentables y generar triple impacto. Cuando alguien compra nuestros productos dona un porcentaje a la fundación Futuros Para el Tenis. De todos los productos que tenemos siempre buscamos aportar en lo social y medioambiental”.

Por último, el artesano aseguró que la meta para el 2022 es convertirse “en el proveedor más importante de productos sustentables en el tenis y en el pádel. Sí seguimos la senda donde ya marcamos un hito en Argentina y Chile, por qué no apostar por la Copa Davis, por ejemplo”.