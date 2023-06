¡Ya es oficial! Blur y Pulp encabezarán el Festival Fauna Primavera 2023

En medio de la incertidumbre y especulaciones, finalmente se anunció de manera oficial que Blur se presentará en Fauna Primavera 2023 junto a Pulp.

El popular festival se prepara para celebrar su décima edición y, por este motivo, quisieron asegurar presentaciones de primer nivel con reconocidos músicos.

Tras un paréntesis de varios años, se confirmó el regreso de estas dos grandes bandas como los headliners, siendo una instancia especial y de reencuentro para los fanáticos.

Pulp, grupo referente dentro del espectro del britpop, vuelve a presentarse tras su último show en el 2012. Retornarán con éxitos como After You y a repasar álbumes como Different Class, His ‘n’ Hers, This Is Hardcore y clásicos como It o His ‘n’ Hers.

Blur, una de las bandas británicas más exitosas de las últimas tres décadas, tendrá una nueva gira por Latinoamérica, esta vez haciendo una parada especial en el Festival Fauna Primavera. Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree dirán presente para repasar todos sus éxitos.

10° aniversario del Festival

El Festival Fauna Primavera nació en 2011 y desde entonces, han desfilado los talentos más sobresalientes de la escena mundial contemporánea, por lo que una edición tan especial merecía destacar con Pulp y Blur entre sus atractivos.

Además, siendo un evento musical al aire libre, Fauna Prod y Lotus Producciones apuestan a un formato con dos días de conciertos. Además de los mencionados platos fuertes, también se presentarán otras bandas nacionales e internacionales.

Para este año, las fechas agendadas son el 24 y 25 de noviembre y se realizará en el Parque Ciudad Empresarial, recinto que sería utilizado por primera vez para este festival.

La preventa de entradas será el lunes 5 de junio a las 12:00 horas. Esto, para clientes del Banco de Chile. En tanto, la venta general será a partir del miércoles 7 de junio, también desde el mediodía.

Puedes revisar más detalles AQUÍ.