Blink-182 no se presentaría en Lollapalooza Chile: Travis Barker será operado por su lesión

A menos de un mes de su show en Lollapalooza, la compleja lesión del baterista de Blink-182, Travis Barker, ha puesto en duda que la banda se presentará en nuestro país.

Como adelantó en exclusiva ADN el viernes, la banda estadounidense de pop punk no se presentará en la edición de este año en el Lollapalooza. No obstante ello, los intérpretes de What’s My Age Again? esperan venir lo antes posible al país o para la edición 2024 de la versión chilena del festival que creó Perry Farrell.

No obstante, desde la producción del festival indican que solo se trata de rumores.

¿Qué le pasó a Barker?

“Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos“, escribió el baterista en redes sociales el 8 de febrero.

Como si fuera poco, Barker volvió a lastimarse el dedo anular el 19 de febrero. Producto de esto, Travis Barker deberá someterse a una cirugía este martes.

Muy malas noticias para sus fanáticos, que esperan con ansias ver el regreso de Tom DeLonge a la banda después de su retiro hace siete años.

Mientras tanto, Blink-182 está programado para presentarse el domingo 19 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.