Blink-182 lanza el videoclip de “Edging”: la primera canción tras el regreso de Tom DeLonge a la banda

El martes 11 se anunció el regreso de la composición original de Blink-182. Luego de siete años en el que el papel como guitarrista y uno de los dos vocalistas de la banda lo tomó Matt Skiba, la agrupación musical volvió a tener sus tres integrantes más conocidos. Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge están de vuelta, y con un nuevo videoclip.

Un regreso ante el cual, los tres músicos dieron diferentes anuncios para sus fans. Entre ellos, una gira mundial, luego de que Travis Barker superó su miedo a los aviones tras haber sido víctima de un accidente aéreo. Un tour que los traerá a Chile, en el marco del festival Lollapalooza 2023.

Sin olvidar que Blink-182 igualmente visitará otros países de Sudamérica, para presentarse en los Lollapalooza de Brasil y Argentina, además de realizar shows exclusivos en países como Perú y Paraguay.

El nuevo sencillo y su videoclip

Pero esto no es todo, y es que tras siete años y dos álbumes con Matt Skiba, la banda pop punk californiana también dio a conocer que habrá un nuevo disco e incluso ya tiene su primer single tras el regreso de Tom DeLonge: Edging. Una canción que recientemente, este viernes 14 de octubre, debutó a nivel mundial con su videoclip.

En esta producción puede verse a Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge, con un estilo que recuerda a sus mejores años. Además de que en la canción participan tanto Mark como Tom en el coro, a lo que se suman diferentes gestos irreverentes que ayudan a rememorar su etapa más rebelde.

La carta de Tom DeLonge a Matt Skiba

A pesar de que los fans y los mismos integrantes de Blink-182 están felices con el regreso de la composición original de esta banda. Tampoco hay dejar de lado el importante papel que tuvo Matt Skiba como reemplazante de Tom DeLonge. Y de hecho, fue este último el que lo reconoció en una emocionante carta.

“Quería tomarme un minuto para darte las gracias por todo lo que has hecho para mantener la banda viva y próspera en mi ausencia. Creo que tienes un enorme talento (hasta hoy me encanta escuchar a tu banda). Siempre has sido muy amable conmigo, no solo en la prensa, sino también con los demás. Lo he notado de verdad”, escribió Tom DeLonge.

Y, finalmente, Tom agregó: “Las emociones entre los tres de Blink siempre han sido complicadas, pero el cáncer de Mark realmente puso las cosas en perspectiva. Pero para ser honesto, la banda ni siquiera estaría aquí hoy si no fuera por tu capacidad para saltar y salvar el día. Así que de mi corazón al tuyo, gracias por ser miembro de nuestra banda”.