En la cuerda floja: Blink-182 se bajaría de Lollapalooza Chile

Es una de las bandas más esperadas y más fuertes del cartel de la edición de este año de Lollapalooza Chile. Blink-182, sin duda, marcó a gran parte de la generación que, a inicios de este milenio, se encontraba en su adolescencia. Generación que espera poder verlos el domingo 19 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos. Sin embargo, una situación estaría frustrando la presentación de Mark, Tom y Travis.

El motivo de ello, serían las lesiones que sufrió Travis mientras ensayaba.

“Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos“, publicó el baterista de Blink-182 el pasado miércoles 8 de febrero a través de su cuenta de Twitter, a poco más de un mes de que se presente en Lollapalooza Chile.

I was playing the drums at rehearsals yesterday and I smashed my finger so hard I dislocated it and tore the ligaments 🤬 — Travis Barker (@travisbarker) February 8, 2023

Luego, a través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, Travis compartía una imagen de una nueva lesión, por segunda vez, en dos semanas. El registro fue compartido el domingo 19 de febrero.

En la imagen, el baterista muestra su dedo anular en muy mal estado, en el que se logra apreciar una especie de bulto.

Y, según información obtenida por ADN, la banda estadounidense de pop punk no se presentará en la edición de este año en el Lollapalooza. No obstante ello, los intérpretes de What’s My Age Again? esperan venir lo antes posible al país o para la edición 2024 de la versión chilena del festival que creó Perry Farrell.

Por su parte, desde la producción del festival indicaron que solo se trataría de rumores.