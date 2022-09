Tendrá presencia nacional: Princesa Alba será telonera en conciertos de Coldplay

Cuatro conciertos agendó en nuestro país la banda británica Coldplay, quienes se presentarán durante el presente mes de septiembre en el Estadio Nacional.

Para estas jornadas ya se había anunciado la presencia de la artista Camila Cabello, y en las últimas horas se conoció que la cantante chilena Princesa Alba también se sumará a estas presentaciones.

“Tenemos artista invitada! Princesa Alba se suma al #MusicOfTheSpheresTour este 20, 21, 23 y 24 de septiembre”, señaló DG Medios mediante sus redes sociales.

De esta forma, la artista nacional dirá presente en los conciertos que Coldplay realizará en nuestro país el próximo 20, 21, 23 y 24 de septiembre, donde además compartirá escenario con Camila Cabello.

We’re very pleased to announce the opening acts for the band’s upcoming shows in Peru, Colombia and Chile.

🇵🇪 @andreaquemira

🇨🇴 @mabiland

🇨🇱 @princesa__alba pic.twitter.com/W6SmReSMHC

— Coldplay (@coldplay) September 5, 2022