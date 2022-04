¡Confirmado! Metallica se presentará el próximo 27 de abril en el Club Hípico de Santiago

Luego de una serie de complicaciones, se anunció que el show de Metallica se concretaría en Chile en el Club Hípico De Santiago el próximo 27 de abril.

La noticia se confirmó desde DG Medios, quienes explicaron que el cambio de recinto “obedece a que las autoridades que manejan dicho Estadio, no obstante, todos nuestros esfuerzos y los acuerdos alcanzados, decidieron no autorizar su uso para el show del 27 de abril, lo que para nosotros constituye una razón de fuerza mayor, que no debemos sino acatar“.

Bajo la misma, desde la productora agregaron que “sabemos lo importante que es mantener la fecha original del concierto para recibir a todos los Fans de regiones que ya tienen sus pasajes y estadías contempladas”.

Reubicaciones del concierto

En tanto, se informó que “el nuevo recinto al ser un lugar distinto del Estadio Nacional y, naturalmente no acondicionado para este tipo de eventos, no cuenta con todas las ubicaciones ofrecidas desde un principio en el Estadio es por esto que debemos reubicar a los asistentes de algunas de las primitivas localidades, en una nueva configuración, que consta de 4 sectores de pie”.

Con respecto a lo anterior, se constató que “esta reorganización corresponde al sector Andes, que será reubicado en un nuevo sector a continuación de Cancha Vip; Cancha General, que se ubicará posterior al nuevo sector anunciado para Andes y, finalmente, Galería Monster Energy, que se reubicará seguido del nuevo sector de Cancha General. Cancha Vip, Pacífico Medio, Pacífico Alto, Pacífico Bajo y Pacífico Lateral mantendrán sus ubicaciones.

Devolución de dinero

Asimismo, se explicó que las entradas ya adquiridass serán válidas para el show a realizarse en el Club Hípico, considerando que si no se está conforme con las nuevas condiciones del concierto, se puede solicitar la devolución de su dinero desde hoy viernes 15 de abril de 2022, hasta el lunes 25 de abril de 2022.

Quienes deseen la devolución de dinero, tendrán que ingresar a la página, quienes explicaron que “independiente del método de compra (online o puntos de venta), e independiente del tipo de ticket. El reembolso será completo, es decir, incluyendo el cargo por servicio”.