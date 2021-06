El rock n’ roll regresó a Nueva York con Foo Fighters: Hicieron cover de “Creep” con Dave Chappelle

Esta noche, el rock n’ roll regresó a lo grande a Nueva York con Foo Fighters, quienes volvieron a los grandes escenarios ante un Madison Square Garden lleno de personas vacunadas, sellando los anuncios de esta semana, al anunciarse el fin de las restricciones luego de una exitosa campaña de vacunación.

El debut estuvo cargado a los hits y a la presentación en sociedad de su más reciente disco, “Medicine at Midnight”, lanzado en febrero de este año. Al mismo tiempo, rindieron tributo a Andy Pollard, su stage manager durante 12 años, quien falleció el pasado 12 de junio.

Pero además, los Foo Fighters en Nueva York tuvieron una particular sorpresa en el escenario, que a los minutos se volvió viral en las redes sociales: un cover junto al actor y guionista Dave Chappelle.

Y, lo que solía ser una práctica habitual en sus conciertos, se transformó en todo un hito tras la presencia del comediante, que interpretó “Creep” de Radiohead, uno de los grandes éxitos de la banda inglesa.

Pero además, la lista de 23 canciones incluyó otros dos covers, “Somebody To Love“, cantada por el baterista Taylor Hawkins y “You Should Be Dancing”, parte de su proyecto especial “Dee Gees”, con el que lanzarán un disco completo de reversiones de los Bee Gees para el Record Store Day este 17 de julio.

Otro show histórico en el Madison Square Garden

Gran expectación causó el concierto de Foo Fighters en Nueva York, ya que marcó la reapertura del histórico Madison Square Garden.

El principal requisito para acceder a un ticket para el concierto era estar vacunado. De ahí en más, era ser parte de la historia, ya que el show se convirtió en el primero en un estadio en Nueva York que se llevó a cabo a plena capacidad, luego que en marzo de 2020, la pandemia provocara el cierre de los recintos para actuar en vivo.