Estuvo a punto de cancelar la presentación: Luis Fonsi reveló particular anécdota que vivió en el Festival de Viña 2018

Luis Fonsi confesó que junto a su equipo de trabajo sufrieron un particular percance de salud en los días previos a su presentación en el Festival de Viña del Mar 2018, hecho que lo llevó a considerar cancelar el espectáculo.

“Esta es la primera vez que lo cuento. Nosotros, junto a mi banda, veníamos de Argentina o no me acuerdo y algo que todos comimos nos envenenó. Nos dio un virus estomacal horrible la noche anterior a nuestro show”, sostuvo el cantante en el programa “Todos a Viña”.

El puertorriqueño aseguró que la gravedad de la situación provocó que no pudieran moverse por el nivel de deshidratación en el que se encontraban. Al respecto recibieron dosis de suero pero no pudieron ensayar.

“Yo casi ni hice prueba de sonido porque no quería perder la voz de lo deshidratado y sin fuerzas que me encontraba y yo pensaba: ‘No puede ser que justo en la noche de Viña no esté al 100%. Mi baterista ni siquiera podía tocar'”, sostuvo Fonsi.

Finalmente, el cantante repasó quinta presentación en la Quinta Vergara donde se llevó todos los galardones y concluyó: “Papá Dios es grande, porque no sé cómo, gracias a los médicos que nos atendieron en el hotel, hicimos ese show y nos sentíamos bien. Cuando comenzó la primera canción se nos olvidaron todos los dolores”.