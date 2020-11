Quilapayún estrena la Cantata de Santa María de Iquique con voces femeninas: “Queremos ponernos al nivel de los tiempos”

La Cantata Santa María de Iquique, clásica pieza compuesta por Luis Advis y popularizada por el grupo Quilapayún, prepara una nueva versión en un concierto que se exhibirá por streaming el próximo 12 de diciembre, pero con una importante diferencia: esta vez incluyendo las voces femeninas de Javiera Parra, Colombina Parra, Ema Pinto, María José Quintanilla, Magdalena Matthey, Camila Moreno y Elizabeth Morris.

“La idea no es introducir mujeres al grupo, sino hacer la Cantata con un grupo de amigas que son excelentes cantantes y músicas, que han marcado la música nacional”, sentenció el líder de Quilapayún y director del montaje, Eduardo Carrasco, en conversación con Ciudadano ADN. “Es darle al espacio a la mujer que le corresponde en los días en que vivimos. Queremos ponernos al nivel de los tiempos”.

“No sabíamos cómo iban a tomarlo, pero hablamos con ellas y tuvieron una recepción fantástica. Cada una de ellas mostró entusiasmo y disposición absoluta. No han faltado jamás a un ensayo”, contó el músico.

Esta nueva versión respeta los elementos musicales de la original. “Quisimos aunar las voces de las mujeres a las nuestras y hacer una interpretación equilibrada de hombres y mujeres”, comentó Carrasco sobre una obra que marcó la trayectoria de la agrupación.

Sin embargo, no hay pretensiones de modificar su clásica estructura. “La idea no es quilapayunizar al grupo de niñas que van a cantar con nosotros. El Quilapayún ya tiene 55 años de existencia, y habemos algunos que ya tenemos 80 años. No creo que esté dentro de los planes cambiar de formato, pero sí podemos abrirnos a la presencia de mujeres. Con la Colombina Parra hemos hecho varias cosas juntos. Nos encanta hacer colaboraciones”. La última de ellas, recordó, fue con el trapero Pablo Chill-E.

El confinamiento, aseguró Carrasco, se trata para los Quilapayún de una oportunidad para crear. “Genera una situación de lucha y reacción a no poder vernos y no poder juntarnos a hacer música. Nos dan ganas de decir esta tontería no nos va a matar. Hemos estado haciendo muchas cosas”.

La venta de entradas para este concierto comienza el 18 de noviembre a través del sistema Puntoticket.