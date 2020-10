Feria Pulsar 2020 llega 100% online, con conciertos vía streaming desde Estación Mapocho y siete días: “Será una especie de cyber week musical”

Este 2020, la Feria Pulsar se llevará a cabo de forma 100% online, y en modo extendido, durante siete días: este 16 al 22 de noviembre, los amantes de la música chilena podrán vivir diversos conciertos desde dos escenarios de Estación Mapocho -uno principal y otro unplugged-, además de talleres y charlas. Desde el sitio web se podrá también adquirir libros, discos y cursos.

Entre los confirmados en el escenario principal están Alex Anwandter, Princesa Alba, Camila Moreno, Gepe, Movimiento Original, Bloque Depresivo, Gianluca, Drefquila, Pedropiedra y Ceaese. En el formato unplugged, en tanto, estarán Electrodomésticos, Cómo Asesinar a Felipes, Aguaturbia, Javiera y los Imposibles, Fernando Milagros y Nicole.

“Una especie de cyber week musical”, según expresó una de sus organizadoras, Magdalena Matthey, en conversación con Ciudadano ADN. Un formato que le parece interesante, porque “podemos acceder a cosas que no son tan fáciles en vivo, y apuntar a la juventud, cuya forma de comunicarse son las redes”.

La vida en pandemia, para la música, significó “un desafío y un cambio en su manera de funcionar. La creación es algo que no muere y se va transformando de acuerdo a los contextos. La creatividad ha sido buscar cómo lo hacemos para sobrevivir. Nosotros intentamos vivir de la música, y aquí se empiezan a ver lo precario que estamos a nivel país en el mundo de la música”, comentó Magdalena.

Pero también se trata de una oportunidad para “ver que la música es fundamental para las personas. Es un espacio de contención. La comunicación con el público vía Facebook e Instagram es distinta. Hay una conversación con el público, cosa que en el escenario no siempre se tiene la oportunidad”.

En el caso de Magdalena, también se trató de un momento para volver al trabajo de su madre, “que tiene muchas tonadas. He estado reinvestigando su trabajo y reencontrándome con su música”. En pareja con el músico Tilo González, de Congreso (“es un hombre mayor, así que también lo tengo que cuidar”), Magdalena cuenta que estos meses de encierro han sido un tiempo “de reflexión, de costura, de jardinera, y de poesía. Me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho. Me metí a un taller y lo estoy disfrutando mucho”.

Las entradas para Feria Pulsar se pueden comprar a través del sitio web, con un valor de $3.000 por cada día, y un abono de $8.000 para todas las jornadas. “Queremos reimpulsar la industria y que se empiece a reactivar de a poco. Que podamos volver, con todas las precauciones por supuesto, a la experiencia presencial. Eso no se puede reemplazar”.