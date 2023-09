Experimento del CERN confirma predicción de Einstein sobre la antimateria

El laboratorio de física europeo CERN ha anunciado un logro sin precedentes: la observación de partículas de antimateria cayendo hacia abajo bajo la influencia de la gravedad. Este hito científico, aunque ampliamente anticipado, confirma una predicción de la teoría de la relatividad del célebre físico Albert Einstein de 1915 y descarta la posibilidad de que la gravedad repela la antimateria hacia arriba.

El experimento tiene un significado profundo, ya que se cree que el Big Bang produjo cantidades iguales de materia y antimateria, pero hoy en día apenas hay rastro de antimateria en el universo observable. Este enigma ha desconcertado a los científicos durante décadas, puesto que ambas deberían haberse aniquilado mutuamente en el pasado.

El experimento fue realizado por la colaboración ALPHA del CERN en Ginebra y se basó en la producción de átomos de antimateria, específicamente antihidrógeno, en 1996. Para estudiar cómo la gravedad afecta a la antimateria, los científicos construyeron una “trampa magnética” llamada ALPHA-g.

Esta trampa permitió a los átomos de antihidrógeno escapar lentamente hacia arriba y hacia abajo, y los resultados revelaron que caían hacia abajo debido a la gravedad, siguiendo las predicciones de Einstein.

A pesar de este avance significativo, persisten muchas incógnitas sobre la antimateria y por qué es tan escasa en el universo en comparación con la materia. Los científicos planean llevar a cabo mediciones más precisas sobre el comportamiento de la antimateria en el futuro para arrojar luz sobre este misterio duradero.

What happens if you drop an anti-apple?

In a paper published today in @Nature, the ALPHA collaboration at CERN’s Antimatter Factory shows that, within the precision of their experiment, atoms of antihydrogen – a positron orbiting an antiproton – fall to Earth in the same way as… pic.twitter.com/oo83GbZT2Z

