El pasado miércoles, la India logró un hito espacial luego de que la misión “Chandrayaan-3” aterrizara con éxito en el polo sur de la Luna, siendo el primer país en la historia en llegar a dicha zona.

Por ello, y luego de que el módulo de aterrizaje Vikram se posara en suelo lunar, la misión envió la primera imagen del satélite.

Mediante sus redes sociales, la Agencia Espacial de India publicó el registro, en el cual se puede apreciar una parte del lugar de aterrizaje de “Chandrayaan-3”, junto a uno de los soportes de la nave.

Además, se detalló que la misión “eligió una región relativamente plana en la superficie lunar”.

Chandrayaan-3 Mission:

The image captured by the

Landing Imager Camera

after the landing.

It shows a portion of Chandrayaan-3’s landing site. Seen also is a leg and its accompanying shadow.

Chandrayaan-3 chose a relatively flat region on the lunar surface 🙂… pic.twitter.com/xi7RVz5UvW

— ISRO (@isro) August 23, 2023