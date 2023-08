Aumenta la actividad del sol: NASA detecta dos “poderosas” llamaradas solares consecutivas

Durante los últimos días, la NASA ha detectado dos poderosas llamaradas solares consecutivas que afectaron a las comunicaciones en el planeta y que, según los expertos, muestra que el sol está adelantando el punto máximo de su ciclo vital, previsto en primera instancia para mediados de 2025.

Según consigna El País, la primera de llamarada se registró durante la noche del sábado, cuando se detectó una “fuerte” erupción, que fue clasificada de tipo X, y que se complicó cuando dos poderosas eyecciones de masa coronal se fusionaron al desprenderse del Sol, dando como resultado un fenómeno más potente.

El lunes 7 de agosto, 42 horas después del primer evento, la NASA captó otra “fuerte llamarada solar”, la cual, según el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA (Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos) fue más rápida, superando y canibalizando a la primera erupción.

“La imagen muestra un subconjunto de luz ultravioleta extrema que resalta el material extremadamente caliente de las llamaradas”, señalaron desde la NASA en un comunicado.

En tanto, desde NOAA detallaron que una fulguración afectó a la Tierra en un evento que “alcanzó su punto máximo a las 20:46 UTC el 7 de agosto y probablemente causó la degradación o la pérdida total de las comunicaciones de radio de alta frecuencia en el lado de la Tierra iluminado por el Sol mientras duró la llamarada”.

La primera llamarada fue clasificada como X1.6, mientras que la segunda quedó en X1.5, donde, según la escala de la NASA, X es la máxima categoría de energía liberada.

En ambos casos, la llamarada surgió desde la misma mancha solar, catalogada como región 3386, la cual pese a no ser lo mismo que las erupciones, existe una relación entre ambos fenómenos solares.

Esto porque mientras exista un mayor número de manchas solares, significa “más actividad y que la probabilidad de que salte algo es mayor”.

Los expertos habían señalado que el ciclo solar actual indicaba que el clímax de intensidad debía llegar en 2025, lo cual significa que el campo magnético del Sol estará en su punto más fuerte y desordenado.

Sin embargo, y tras estos últimos fenómenos, se proyectó que el máximo solar podría llegar a finales de 2023 o principios de 2024.

The Sun emitted a strong solar flare on Aug. 7, 2023, peaking at 4:46 pm EDT. NASA's Solar Dynamics Observatory captured an image of the event, which was classified as X1.5.

Correction on the month under timing in this graphic. The flare peaked as an R3 event on 7 Aug at 4:46pm EDT. The flare was long duration and officially ended at 5:18pm EDT, but remained above R1 levels until 6:44pm EDT on 7 Aug.

— NOAA Space Weather (@NWSSWPC) August 8, 2023